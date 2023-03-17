Заявление Госдепартамента о том, что Соединённые Штаты считают юридически недействительным приостановку участия России в ДСНВ, полагают необходимым выполнение Москвой обязательств, взятых на себя по этому договору и готовы в любой момент к проведению Россией соответствующих инспекций, разумеется в обмен на аналогичные действия американцев на нашей территории, поражают. То ли это непонятно на кого рассчитанная хитрож-пость на тему: вдруг, как проскочит. То ли запредельная наглость, которая, как известно, второе счастье. То ли таких же размеров показательная тупость — дескать, мужики, вы чего, обиделись, что ли на что? Мы же к вам всей душой! Русский с американцем братья навек…

В результате, насколько можно понимать, в Вашингтоне надеются на то, что Гюльчатай откроет личико и все прочие, куда более интересные для взыскательного взгляда американской разведки объекты. Причём не вызывает никакого сомнения, что у нас в начальстве и около него полно высокопоставленных идиотов, готовых за мзду малую и долю сиротскую на это пойти и клюнуть на американскую наживку. Не говоря уже об идейных сторонниках полного разоружения перед Америкой, сдачи ей во имя высших интересов человечества российских ядерных арсеналов и отказа на веки вечные от всего, что представляет или может представлять для американцев какую-либо угрозу. Автор многих из них знает в лицо и поимённо. Люди всё больше известные, почтенные, со связями.

Андрей Козырев был далеко не последним из тех в отечественном начальстве, кто полагал, что национальные интересы России должен определять Госдепартамент Соединённых Штатов Америки. Ну, тамошнее начальство этой идеей прониклось, оттого так себя и ведёт. Скажи им, что они идиоты — не поверят. Что их хотелки они могут оставить для внутреннего потребления, а в стране нашей после всего, что американцы против неё делали и делают, они никого в нынешнем руководстве не интересуют, тоже. Оттого и заявляют всякую чушь. Наши на это не размениваются, но в принципе представить себе адекватный ответ российского МИДа можно. К примеру, насчёт того, что Россия считает любые инициативы, исходящие из Вашингтона, изначально бессмысленными.

И тут логично было бы ссылаться даже не на то, что нефиг распухшему до явно избыточного состояния и от этого потерявшему всякие представления о приличиях, не видящему краёв и не умеющему себя вести в нормальном обществе конгломерату бывших британских колоний, морочить нам голову на тему того, что именно его нынешние начальники признают или не признают. А в связи с тем, что город Вашингтон, округ Колумбия, расположен на исконных землях Союза алгонкинов, мы готовы сотрудничать в вопросах безопасности исключительно с его вождём, буде в этом качестве выступит прямой потомок Поухотана, известного человечеству по диснеевской истории с его дочкой, Покахонтас. Если же такой фигуры в кадровом составе Госдепартамента США не значится, так пускай они все идут лесом. И не только с ДСНВ.