{ 17 марта 2023 }

Украина потребовала от Финляндии передать скоростные поезда

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Тут Украина от Финляндии потребовала передать ей скоростные поезда «Аллегро», которые раньше между Питером и Хельсинки курсировали, чем финнов изрядно озаботила. Не привыкли они пока к тому варианту наглого назойливого нищенства, который потомки древних укров практикуют. Те, конечно, это самое курсирование в рамках разрыва нормальных отношений с Москвой перед вступлением в Североатлантический Альянс, со всеми из этого вытекающими последствиями, вплоть до грядущей большой европейской войны, прекратили, так что все четыре состава у них стоят на мёртвом приколе, но наполовину они принадлежат России, так что передача их Украине будет самым настоящим грабежом. Ну, или, если угодно, сухопутным пиратством в стиле американских вестернов. После чего финнам имеет смысл ждать ответа от русского шерифа.

То есть понятно, что можно на права российских совладельцев помянутого подвижного состава наплевать и о них забыть, радостно бросившись в объятия киевского режима, который опекаем всеми, кто только в Европе, Канаде, Соединённых Штатах и прочих уголках планеты, курируемых американцами, живёт, но для этого надо как минимум забыть и о собственности Финляндии, находящейся на территории России, а её много и стоит она куда дороже, чем бэушные скоростные поезда, которые за каким то лешим Зеленскому с его гопой срочно понадобились. Хотя с точки зрения политической близости, Украина сейчас финнам куда милее России и Хельсинки это демонстрирует изо всех сил, изрядно рискуя всем, чего Финляндия добилась в послевоенный период. Но это её осознанный выбор. Бачили очi що купували.

Можно, конечно, было бы рекомендовать этой небольшой, но явно настроенной на суицид стране запустить «Аллегро» прямыми рейсами в Киев. А что такого? Напрямую, как им карта подскажет, через нынешнюю финско-украинскую границу… Нет такой? Ну, тогда через Финский залив до Эстонии на пароме, а оттуда через Латвию, Литву и Польшу прямиком до Львова и уже оттуда до Киева. Хороший такой маршрут, политически выверенный, удобный на редкость и в высшей мере безопасный. И можно даже на этих скоростняках туристов не перевозить, ограничиться финскими военными в полной боевой выкладке, которых по прибытии немедленно перебрасывать к линии фронта, дабы они могли собственноручно защищать там Зеленского и его режим в рамках концепции “Украина — це Европа”. Странно, что Зе ещё этого от финнов не потребовал. Ну, наверняка пока просто не сообразил…

Евгений Сатановский


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