{ 17 марта 2023 }

Новый альбом Yves Tumor

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [Рецензия]  

Новый альбом Yves Tumor — унылый пост-панк. Но мне нравится

Психоделичненько, размашисто, сексуально. Этих трех слов достаточно, чтобы описать новый релиз человека, носящего фамилию Боуи. В своих корнях это все еще винтажная музыка, которую легко пропустить на фоновом прослушивании, потому что поверхностно здесь нет выдающихся вещей. А вот когда начинаешь прислушиваться, обращаешь внимание на непривычный саунддизайн, звуковые текстуры, утонченные ходы и индивидуализм самого исполнителя.

Шон Боуи — выходец лейбла Warp Records. Это дом таких глыб музыкальной индустрии, как Aphex Twin, Boards of Canada, Autechre и Squarepusher. Сейчас же там выпускаются люди с нестандартным взглядом на то, куда должна двигаться музыка в принципе: от Дэнни Брауна до Kelela.

Самое интересное, что начав работать с пост-панком, Тюмор не принялся играться с тропами современных британских коллег (погрузивших жанр в угрюмое состояние), вместо этого дав этой музыке больше страсти и гламура. Будучи по своей сути мастером саундколлажей, Тюмор обклеивает вполне устойчивые ритмы тонной мелочей, которые требуют внимательности слушателя. Насладитесь этой работой как следует.

К слову, помогает ему небезызвестный Ноа Голдстейн: сопродюсер и саундинженер альбомов Канье, FKA Twigs, Фрэнка Оушена и других героев десятых.

Тихое Место


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