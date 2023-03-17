Опасный искусственный интеллект

Заметил, что больше всего ИИ боятся те, чья деятельность действительно в ближайшем будущем может быть вытеснена работой таких сервисов как GPT-4

Здесь точно так же, как и с художниками, которые устроили бойкот Midjourney, только с разницей, что определить где живой человек, а где GPT-4 намного сложнее. Правды ради, новая версия Midjourney научилась рисовать пять пальцев, так что страсти накаляются.

Что умеет GPT-4? A lot.

— написать рабочий код для сайта, используя в качестве основы написанный от руки скетч с расположением блоков

— анализировать изображение и описывать, что на нем может вызвать смех или возмущение или составить список блюд, оценив фотографию открытого холодильника

— помочь человеку без навыков в программировании создать рабочую программу/бота/плагин (есть реальные кейсы)

— пройти практически все известные экзамены

— проанализировать контракт на уязвимости для клиента

Все преимущества и недостатки этой системы упираются в ключевые два слова — open source. Оно работает от имеющейся информации и пока что не способно генерировать ее наперед. Простой пример: вот с одной стороны я должен опасаться, что GPT-4 сможет написать музыкальный обзор вместо меня, потому что оно может, но с другой — оно не сможет, пока в сети не будет хотя бы одного чужого разбора.

Потому GPT идеально подходит для работы с базами данных, сбором информации, небольшими функциональными задачами и не столько угрожает креативному классу, сколько в итоге может сильно упростить ему работу.

Можно, конечно опасаться, что любой человек сможет воспользоваться преимуществами ИИ и составить вам, условному писателю, конкуренцию, но нет. Для этого нужно научиться грамотно составлять prompt, то есть запрос для обработки. А это целая наука, учитывая, что для генерации некоторых изображений в том же Midjourney используются запросы объемом в средний абзац. Сопоставьте эту информацию с тем фактом, что 90% людей не умеют до сих пор грамотно составлять поисковый запрос в Google и поймете, что конкуренции не станет больше.

Кого точно вытеснит GPT, так это аматоров и шарлатанов. Зачем вам тренер личностного роста, если вас может проанализировать компьютер? Зачем вам платить деньги за составление сбалансированного меню, если это сделает машина, используя более точные рассчеты? Джуниоры теперь могут не сидеть над мелкими задачками, потому что их тоже могут скинуть на ИИ, получив результат за секунды. Нужно быстро накидать текст для поп-песни — не вопрос.

Лично я рад, что наступает такое будущее. Принесло ли это мне пользу в рабочих целях? Еще какую. Мы на пути к сингулярности? Кажется, что да.