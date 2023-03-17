С кем мы воюем…

Прикидывая, с кем сейчас воюет страна… По идее, врага надо ненавидеть от души и только тогда его гарантированно побеждаешь или, по крайней мере, можешь победить. А можешь и не победить, если у него со стратегией и тактикой всё лучше, чем у тебя, оружие современней или просто личного состава и техники на поле боя много больше и он тебя может численностью задавить, как те буржуины малышей в старой сказке Аркадия Гайдара. Ну, или полководцы на той стороне все хороши, а твои только для парадов и придворных интриг годятся. Что вовсе не означает, что начальство должно быть идеальным, либо аки серафимы и херувимы Г-сподни, в белых одеждах всем и всеми править. Лишь бы кадры правильно подбирало и воевать тем, кто это умеет делать, не мешало. А то по-разному бывает.

При этом раньше воевать было проще. Вот наши, вот чужаки — чего тут непонятного? Форма у них другая, говорят на непонятном языке, выглядят иначе. Сразу понятно, кто свой, кто чужой и кого глушить не разбирая, а кого пока погодить. Хотя как только государство становится достаточно большим, появляются нюансы. Тут никакие значки и хоругви не помогут, точно знать надо. Не случайно был на Руси издревле термин «свои поганые», означавший союзных иноверцев, вплоть до самых, что ни на есть язычников. Что до сегодняшних времён — враг на тебя и твоё население воздействует изо всех сил, зачастую куда более убедительно, чем собственное начальство. Интернет для этого предоставляет все возможности. Опять же, начальство бывает до того разное, что некоторых его представителей и даже целые группы удавить хочется больше, чем какого угодно врага.

Ну, стало быть, разберёмся, кого в принципе давить, а кого можно и на развод оставить. Все, кто организует военные действия против России или подрывную деятельность против нашей страны в союзе с теми, кто с нами воюет, вводит санкции и гадит прочими методами и способами, включая охоту на всё русское — легитимная мишень, начиная с верхних эшелонов. И тут, что Зеленский, что Ходорковский, что Нуланд с Блинкеном, что Дуда с Моравецким — одна недолга. Можно перечислять до морковкина заговения, да и так понятно. Все, кто против нас сражаются на поле боя, а также каратели, типа боевиков «Азова» и прочих нацбатов — без вопросов и сомнений. Хотя пленных у нас не пытают и без суда не казнят, что правильно. Что до населения… Какое есть, такое есть. Национальность, вера, регионы и страны проживания никакого значения не имеют.

Большой вопрос, как поступать с теми из как бы своих, кто страну предал и действует против неё, помогая врагу деньгами, снабжая его вооружённые силы или содействуя в ослаблении страны, в том числе, продолжая её грабить и разворовывать, как будто ничего не происходит и на дворе 90-е или 2000-е. С точки зрения огромной части отечественного начальства — это свои, классово и социально близкие люди и их личные, клановые или ведомственные интересы много для него важнее, чем ситуация на фронтах. Отчего можно и даже нужно с каким угодно остервенением гнать волну на струсивших обывателей, ломанувших из страны или не в меру брехливых и не очень умных деятелей культуры и искусства, которые невовремя и не по делу открывают рот, охаивая СВО. Но!

Олигархов, политиков и чиновников, к которым вопросов куда больше, при этом никто не вспоминает, словно их и в природе нет, хотя им только вопросы и задавать. Благо, они на виду и на слуху, особо никого не боятся и не стесняются, продолжают вести привычный им образ жизни и единственное, что их по-настоящему интересует, так это их деньги. Причём ведут они себя так, как ведут, потому что искренне уверены, что плебс, он же электорат, он же быдло (или, на худой конец, z-быдло) всё проглотит и в очередной раз «пипл схавает». Ну, может, конечно, и схавает, но тогда страны не будет и это надо понимать. Им, которые наша «шестая колонна», от этого не будет ни холодно, ни горячо. Кто-то из них, конечно, обеднеет, но несильно. Кто-то не сможет, извернувшись, выскользнуть из-под санкций. Ну, не всё котам Масленица.

Однако, кто-то из них так и продолжит жить в комфортных на тот момент для него странах, сохраняя невозмутимую отстранённость от всего того, что у нас тут будет. Или не будет… Им, говоря по чести, всё равно. А ведь именно эти, верхние сословия, по-настоящему всем, после нашей феодально-буржуазной контрреволюции 1991-1992 годов, на постсоветском пространстве, в том числе в нашей стране, владеют. Они и только они оказались выгодополучателями распада Советского Союза. Если, конечно, не считать американское и в целом западное начальство, с которым интересы этих компрадорских групп практически полностью совпадают. Нет, там, конечно, есть люди, которых распад России и её гибель как государства радовать не будут. Но и драться за неё они не намерены. Это не их война…