Украинская диверсионно-террористическая атака на российский регион, в результате которого погибли люди и ранен ребёнок — это и в самом деле новый Будённовск, Беслан и что угодно другое из нашего недавнего прошлого. Не первая, к слову и далеко не последняя. Но хотя бы замалчивать происходящее никто не стал — очень уж масштабно работают. А теперь неприятные вопросы. Будет ли наконец-то снят мораторий на уничтожение военно-политического руководства Украины, начиная с Зеленского и заканчивая командованием СВУ, ВСУ и прочих тамошних военных и военизированных структур? И начнут ли наноситься удары по местам их пребывания вне зависимости от присутствия там кого угодно из западных политиков, до президента США включительно?

Будет ли наконец-то пресечено самым жёстким образом финансирование и поддержка этих структур отечественными или имеющими отношение к России и делающими на её территории бизнес олигархами, вплоть до национализации их российских активов? Будут ли пресечены поставки воюющим с Россией на Украине государствам стратегического сырья, в том числе для нужд их ВПК, и энергоносителей из нашей страны? Или мы так и продолжим поддерживать военные действия против самих себя, рассматривая это в качестве великого достижения во внешней торговле и дипломатии?! И будет ли наконец послана ко всем чертям «Зерновая сделка» вместе со всеми теми, кто её лоббировал и лоббирует в нашей стране, включая тему её пролонгации?!!!

Будет ли Украина наконец отсечена от поставок тяжёлой техники и боеприпасов по воздуху, железным и автомобильным дорогам и морским путям? Что совершенно элементарно, является азами военной науки, известными любому ребёнку и то, что это ещё не сделано, является признаком либо фантастической импотенции, либо предательством, либо хитровымудренным бизнесом на околовоенных договорняках, который хуже любого предательства и напоминает разве что самые позорные страницы Первой Чеченской войны. Говоря проще: украинские порты на Чёрном море будут наконец заблокированы или уничтожены? Идущие по её территории и ведущие в Европу рокады и трубопроводы? Или нет? И если нет — почему?!

Наконец: что нужно для того, чтобы перестроить экономику страны на военные рельсы и перестать мямлить, что этого нельзя сделать? Чтобы остановить хлещущий из страны на Запад поток капиталов наших и ненаших олигархов и связанных с ними чиновников и политиков? Чтобы финансисты из высшей лиги перестали делать вид, что они не имеют к стране никакого отношения и работали не на МВФ и ВТО, а на Россию? Чтобы депутаты поглупее, в том числе от ЕР, даже думать боялись лоббировать интересы тех, кто, из наших супербогачей, работает против страны, как они себе это позволяют делать? Чтобы никакие миллиардеры, политики, чиновники и дипломаты не пытались строить из себя миротворцев и посредников, откровенно подставляя и предавая страну?

И, наконец, что надо сделать, чтобы никто из российских деловых структур ни под каким соусом не смел более игнорировать Крым и все остальные новые российские регионы, сколько бы их ни было, как это сейчас происходит, вне зависимости от того, грозят им за это санкци или нет, либо каких угодно других соображений, включая получение прибыли в дальнем или ближнем зарубежье?! А те из их начальников, кто этих самых санкций боится, переставали помянутыми структурами командовать, быть их акционерами и влиять на их работу. Потому что в воюющей стране всё это — предательство и прямая работа на врага. К стенке за всё это надо ставить, выводя непосредственно из уютных кабинетов. К стенке. В самом прямом и непосредственном смысле слова.