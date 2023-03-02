Неполиткорректные исторические параллели

Продолжим неполиткорректные сравнения, основанные на историческом опыте человечества. Он, конечно, мало кому интересен, особенно из тех, кто правит этим миром — они сами с усами, всем и всеми командуют, чего им старину вспоминать? В лучшем случае, у кого какой набор мифов в голове отложится или ахинеи какой, которую туда из мудрствований очередного философа самозванного, доморощенного, поактивней и пораскрученней занесло, тем и пробавляются, а в остальное время правят. Кого-то куда-то назначают, кого-то на какие-то другие участки перебрасывают, кого-то из ближнего круга гонят взашей, кого-то приближают… А какие, с кем и за что они войны ведут и хотелки реализуют, то дело десятое. Без этого не обходится и, похоже, уже не обойдётся.

В итоге после правителей остаются Стоунхендж или пирамиды (египетские или майясские, не суть), Парфенон или Колизей, соборы и замки или мечети и крепости, Великая Китайская стена или Тадж-Махал, Сочи или «Зенит-арена». Ну, а остаётся страна на политической карте мира или нет и на какой именно срок — то тема отдельная. Вечных пока не видно. Точнее, есть, конечно, Китай и Израиль, но и они рассыпались и собирались за последние несколько тысяч лет столько раз, что невольно возникает вопрос: нашли бы общий язык Цинь Шихуанди с Си Цзинпинем, а царь Давид с Биби Нетаньяху, доведись им встретиться в реальной жизни? Но это к альтернативной истории и работающим в этом жанре писателям-фантастам.

Книги у них бывают интересные, воображение будят, позволяют любопытные параллели проводить, хотя макулатуры там тоже полно. Ну, у кого какие таланты или их отсутствие. К слову, автор именно поэтому ничего по части художественной литературы и не сочиняет. Читать её любит, а остальное — не его. Окружающую жизнь наблюдать и пытаться её понять не менее интересно, хотя куда рискованнее: описал что-нибудь не то или, скорее, не так и не того персонально, к тебе киллера и прислали. Ну, или там срок получишь, а то и просто в санкционный список попадёшь, которые обиженные на жизнь люди составляют, когда больше сделать ничего не могут — как это сейчас с киевской гопой и их крышами на Западе и происходит. Но это как обернётся. Карма — дело такое.

Однако, вернёмся к началу нашего разговора и обещанному неполиткорректному, на базе исторических параллелей. Нынешние отношения Запада и России напоминают по своей напряжённости войны древнего Рима с Карфагеном или того же Рима с еврейскими царствами. Точнее, наше-то начальство явно на расслабоне, отчего и военные действия на Украине идут так странно, как они идут, параллельно с непрерывными переговорами, за которыми население наблюдает с немалым изумлением, спрашивая себя, не охренели ли окончательно его вожди и их нукеры и начиная подозревать, что в консерватории что-то сильно не так. А вот американцы дело ведут явно по-древнеримски. «Карфаген должен быть разрушен» — это оттуда. И ведь его в своё время и разрушили…

Виктория Нуланд, конечно, не Марк Порций Катон Старший, а Энтони Блинкен не Публий Корнелий Сципион Африканский, но сволочуги они ничуть неменьшие и цели у них примерно те же — не стоит себя обманывать. Да и у Флавиев отношение к Иерусалиму было таким же, что у Тита, что у Веспасиана. Хотя, похоже, изрядная часть наших политиков, чиновников и, прости Г-споди, дипломатов, никогда ничего об этих людях и их жизни не слышали, отчего и продолжают нести мутотень, насчёт своего непрерывного острого желания вести мирные переговоры, мирового сообщества, красных линий, озабоченностей, международного права и прочих более чем сомнительных материй. И если они это всерьёз, то стране не уцелеть. Поскольку насчёт оотношения сил львов и баранов, особенно когда в драке последние львами командуют, всё, что нужно знать, ещё Наполеон сказал.

Единственное, что здесь пока успокаивает, что даже в самом прискорбном раскладе, который вовсе не исключён, всегда есть исторические развилки и петли. Все большие империи рано или поздно распадаются и мы не исключение. На что, собственно, западники и их союзники внутри нашей собственной страны, не только жлобовато-жадные, но и на редкость тупые, поскольку они искренне верят, что кому-то после «победы над Путиным», на которую они уповают, будут нужны, и надеются и для чего изо всех сил стараются. А между тем, и Карфаген в итоге воскрес, хотя и в виде нынешнего Туниса, безо всяких претензий на морскую империю его древнего предшественника. И Израиль на своём месте, хоть и в сильно урезанных, по сравнению со временами Давида и Соломона границах, но всё же…

Да и Китай там же, где всегда был, и даже не в урезанном виде, а скорее наоборот. Тут как к делу подходить. Причём нынешняя русофобская истерика этому сильно способствует. Точно также, как антисемитизм закалил евреев, а обещания арабов стереть Государство Израиль с лица земли и скинуть его в море, не говоря уже о нынешних иранских, такого же характера, до крайности способствовали и способствуют сплочению населения этого государства, которое в противном случае передушило бы друг друга в междоусобной борьбе. Сильный опасный враг, не только обещающий уничтожить твою страну, но и делающий для этого всё, что возможно — лучший стимул её сохранить, а если это не удаётся — возродить. Что мы сейчас в России и имеем.

Что до неуместности сравнения нынешних русских с евреями двухтысячелетней давности, о чём автору частенько заявляют отечественные заполошные патриоты, которых это оскорбляет, исходя из присущего им, как правило, до крайности неприязненного отношения к евреям как народу и избыточно романтическому и даже восторженному, на грани идиотизма, к самим себе… Население планеты две тысячи лет назад составляло 180-200 миллионов человек. Евреев было 5-6 миллионов. В Риме и Китае — по 50-60. 10% от населения Римской империи… Желающие могут пересчитать процент русских и русскоязычных, относительно населения сегодняшнего мира. И, к слову, от западного «золотого миллиарда». Оно как раз таким и получится. Так что, по-любому Россию стереть с лица земли не удастся.

История это вполне убедительно доказывает. Хотя, конечно, не стоит щёлкать клювом так упорно, как это наше высокое начальство привыкло делать при Горбачёве и Ельцине. Да и последующая расслабуха, а также подмена реальных действий их имитацией, при непрерывных попытках сохранить деньги и привилегии людей, которые их прихватили на распаде Советского Союза, умудрившись при этом выиграть нынешнюю мировую войну, которая будет ничуть не менее жестокой, чем обе предыдущие, не лучше. Самый простой путь не терять государство и страну — не доводить дело до того, что их придётся восстанавливать. Не слишком сложная истина. Хотя, может это и есть наш исторический путь? Два раза за последний век страну уже грохнули. Б-г, конечно, Троицу любит, но, может, не в этом случае стоит пословицу применять? Хотя, впрочем, как будет, так и будет…