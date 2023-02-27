Извините, что без драки

На сам «Оскар» как кинопремию давно уже не реагируем, а вот как объект изучения западных трендов он все еще занятен. Окончательно отказываясь признавать постановочность пощечины Уилла Смита и не зная уже, как привлечь внимание зрителей, организаторы объявили о супермеганововведении: создании специальной кризисной группы, которая будет реагировать на подобные казусы.

Самое любопытное в данной группе — это ее состав. Первым делом, конечно, приходит на ум тусовка из «Неудержимых», но кто по нынешним временам позволит хозяйничать на церемонии такому стаду белых цисгендеров? А вдруг надавать пощечин захочет какой-нибудь трансгендерный негролесбиян? И что, весь мир будет лицезреть, как его ставят на место Сталлоне и Шварц или Ченнинг Татум? Так что ждем максимальной инклюзивности, а из белых если кого и позовут, так это ван Дамма.

И вся интрига «Оскара» сводится к ожиданию: будет ли там опять скандал, и как на него отреагирует кризис-группа? Ведь если группа есть, а скандала нет, то фигня какая-то получается — что там тогда смотреть вообще: как инклюзивные бугаи, зевая, заполняют сканворды, а все вокруг хлопают и улыбаются? Американцы ведь что угодно превращают в филиал Колизея: от хоккея, где в центре внимания некачественный мордобой, до тысяч шоу, построенных вокруг скандалов и разборок. На данной траектории лет через пять Оскар будет напоминать процедуру взвешивания и дуэли взглядов — никому неинтересные, если во время этого обошлось без рукоприкладства.