{ 27 февраля 2023 }

Упрямая инвалидность литературы на букву Г

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Сразу отвечаем: и одно, и другое можно править, просто не всем. 70-летие самой первой книги о Бонде решили отметить приметой времени — закомплексованной цензурой. Издатели дали возможность повлиять на изменения книг непосредственно толпе — т. н. «чувствительным читателям». И, при взгляде на список правок, возникает ощущение, что больше всего охлоцензоров озаботили права чернокожих, стриптизерш и почему-то свиней.

Фразу «Бонд мог слышать, как публика тяжело дышит и хрюкает, как свиньи у корыта» заменили на унылое «Бонд чувствовал электрическое напряжение в комнате». Слово на букву Н предсказуемо убрали бесследно, притом что расовые термины в адрес азиатов и латиносов отважно оставили. Зачем убрали ссылку на поход шпиона в стриптиз — вообще непонятно. Можно ведь было просто добавить сноску, уточнив, что это не место заработка голым задом, а точка раскручивания блестящего женского самовыражения, за право лицезрения которого спермобакам позволяют униженно платить прямо в сильные трусы.

Любопытно, что замечательную авторскую характеристику гомосексуальности как «упрямой инвалидности» — решили не трогать. Возможно, из-за опаски обидеть инвалидов, которых действительно может возмутить: почему это всякие лесбогеи стыдятся своего сравнения с ними?

Вот бы еще статистику по продажам получить, чтобы прикинуть, окупились ли прогибы издателей. Ведь, с одной стороны, куча послушных трендолизов раскупит немало оскверненных книжонок (особенно сами цензоры, которые до конца жизни будут хвастать, что почти что соавторы Флеминга, ведь исправили целое слово). А с другой — вменяемые читатели явно предпочтут поискать старое издание. Вопрос, собственно, кого сейчас больше, и понимание ответа заставляет нас чувствовать электрическое напряжение.

НЕВМИНКУЛЬТ


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