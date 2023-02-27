{ 27 февраля 2023 }

Китайский план мира

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Китайская Народная Республика выдвинула мирный план из 12 пунктов по Украине. Хороший такой мирный план, всеобъемлющий. Который, в случае его реализации, выдвинул бы Китай в игроки первого ряда на мировой переговорной арене, поскольку там и для Соединённых Штатов кое-что могло быть приемлемо, и для Европы, а для Украины с её явно уверовавшим в свою неуязвимость и в то, что Зеленского по-любому в обойме американцы с европейцами сохранят и без той страны, которую он оседлал, истеблишментом, так и вообще спасение. Но украинское руководство, спасибо ему большое за тупую отмороженность, быкование и веру в то, что оно вечно, этот план с порога отвергло. Прямо таки, гора с плеч. А то бы непременно нашлась у нас в начальстве толпа желающих его воплотить любой ценой.

Думать там по большей части все разучились, а может и никогда не умели. Заметно по результатам бурной деятельности и той прозорливой политике, рассчитанной исключительно на опережение врага и его обезвреживание с минимальными потерями, которая эту деятельность годами и десятилетиями сопровождает. Опять же, привычка у него действовать исключительно исходя из высших национальных, а не личных, клановых, ведомственных или, упаси Г-сподь, бизнесовых каких интересов, имеет место быть исключительно в разрезе исторического прошлого. И ладно бы, хотя бы мифами дурными оно себя не тешило, на коленке политтехнологами придурошными придуманными, лысыми или бородатыми (а иногда одновременно и с плешью, и с бородой). Так ведь нет.

Соответственно, как раньше мы следовали по тропинке, заботливо протоптанной для нас западными кураторами наших олигархов, политиков, чиновников, академиков, генералов и дипломатов, которые внезапно оказались гнусными обманщиками и вражинами сволочными, а тропинка их торная в светлое российское будущее обернулась дорогой в ад, так теперь вся та же кодла отечественных отцов-командиров и их верных боевых подруг готова понестись сломя голову, закрыв глаза по китайской, турецкой или какой угодно другой дороге. Лишь бы маршрут указали. А то свою собственную прокладывать — это же думать надо и вкалывать! Да и с приоритетами развития страны что-то придётся делать, и кадры никуда не годные массово менять, что совсем нехорошо и даже опасно.

Их ведь как менять надо? Переходя от блатных и насквозь гнилых, но показушно преданных, к толковым, способным, порядочным и компетентным. А это уже потрясение основ, которое система может и не выдержать. Как у дантистов бывает? Счистит он, скажем, с челюсти у клиента зубной камень, а только на нём всё и держалось. Так что начнут зубы из дёсен сыпаться, как жёлуди с дуба когда созреют — и кому это надо? Вот и со странами так бывает, особенно с такими здоровенными и с такой длинной историей, как наша. Что до китайского мирного плана, не стоит о нём жалеть. Он нужен Китаю, а не России и призван учитывать не наши, а китайские интересы. Как, впрочем, и турецкие заходы, касательно российско-украинской замятни, да и чьи угодно вообще, хоть ООНовские. Спасибо, ребята, не надо.

Евгений Сатановский


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