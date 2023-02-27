Премия мира

Хорошую идею выдвинул в эфире Иван Стародубцев после того, как на Нобелевскую премию мира выдвинули Эрдогана с его военными операциями в Сирии, участием Турции во Второй Карабахской войне и масштабных поставках вооружений на Украину: вручить её на двоих Кадырову и Пригожину. Именно их ребята, сражаясь на Украине, борются сейчас с новой реинкарнацией нацизма, торжествующей в Киеве при поддержке всего «прогрессивного» западного сообщества. С той стороны — западные наёмники и отмороженные на всю голову украинские националисты — необандеровцы, по сравнению с которыми немецкие ССовцы выглядят вполне приличными людьми. Каратели самого поганого толка. Ну, и вся их НАТОвская группа поддержки из нового Тысячелетнего рейха со столицей в Вашингтоне, с партнёрами и союзниками.

С нашей — нормальные люди, которые просто хотят, чтобы их оставили в покое и западники не лезли к ним в душу со своими извращениями всех и всяческих типов. Не обстреливали годами города и деревни где они живут только за то, что они хотят говорить на своём родном языке и учить на нём своих детей. Не запрещали ни книг, ни спектаклей, ни кинофильмов, ни телепередач на русском. Не прикасались к памятникам, которые воздвигли их предки в память своих героев и их побед. Не курочили названий населённых пунктов, устоявшиеся за десятилетия и столетия. Не вводили против России никаких санкций и не грабили бы открыто и нагло её богатства. Прекратили бы оскорблять их самих, их культуру, их историю, их лидеров и их страну. И не пытались бы исковеркать и оболгать её историю и уничтожить государство, которое называется Россия.

Ну, и кому тут нужно Нобелевскую премию мира давать? Зеленскому или Столтенбергу? Байдену или Грете Тунберг, не к ночи будь помянута? Или всей остальной сволоте, которую на неё Нобелевский комитет номинирует? Кто на самом деле за мир борется, так это как раз Кадыров, Пригожин и их бойцы. Это ополченцы ДНР и ЛНР, которые за него с 2014 года сражаются. Это российские военные, откуда бы они ни были: тувинцы и буряты, морпехи с Дальнего Востока и сибиряки, ребята с Урала и Поволжья, из Средней полосы или обеих столиц… Путину бы её нужно было по справедливости вручить, который не даёт американцам свергать никакие правительства, если только успевает вмешаться. Венесуэла, Сирия, Белоруссия, Казахстан — мало, что ли? Только кто ж её, ту «нобелевку» по заслугам будет вручать! Ну, такая ей и цена — ломаный грош в базарный день.