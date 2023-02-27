Об одном споре, глядя со стороны…

Поругались всерьёз и публично двое видных российских начальников. Один — из поднявшихся благодаря собственной силе воли и организационным способностям, про которого после начала СВО узнала вся страна, поскольку его бойцы на передовой чудеса творят, что до крайности раздражает очень и очень многих высоких чинов, от которых ждали того же, а то и куда большего, благо возможности у них были и остаются с помянутой персоной несопоставимые, а в итоге от них со всеми их понтами выходит либо никому никакой особой пользы, либо даже изрядный вред. Впрочем, бойцы те и до того в Африке и на Ближнем Востоке хорошо сработали и работают, оттесняя американцев и французов оттуда, где те привыкли всем и всеми командовать. Второй — человек системы. Губернатор серьёзного региона с большими амбициями, которые там, впрочем, с 90-х прослеживаются, когда регион тот и бандитами своими из местных ОПГ на всю страну прославился, а руководитель его целую республику с отдельной денежной единицей вокруг себя организовал (правда потом клялся-божился, что отделяться от страны никогда и не думал, и начальство сделало вид, что ему поверило).

Впрочем, регион тот прославился и в делах конфессиональных: именно там возникла обитель, которая в разгар коронавируса известна стала тем, что возглавлявший её схиигумен публично проклял президента с патриархом и такого в интернете наговорил, что по всему выходил чистой воды нацист, покруче нынешних киевских. А на поверку, как его за жабры взяли, оказался отсидевший ещё при советской власти бандит, убийца из бывших милиционеров, так что каким-таким макаром он в монашество в 90-е попал и высоко поднялся, ума не приложить. Не положено по всем канонам таких персонажей близко к иерархии православной подпускать, тем более, что человек и в новых чинах не изменился ничуть — только хуже стал, да собрал вокруг себя целую кодлу таких же татей-душегубов. Но — харизматичен был, хоть и злодей, не отнять. Так что покровителями обзавёлся изрядными и известные женщины средних лет с неустроенной личной жизнью по нему сильно фанатели, а многие и до сих пор сохнут. Ну, бывает. Регион сильный, упыристый, своеобразный. Там и последний российский император с женой, детьми и последними при нём оставшимися приближёнными расстрелян был.

Опять же, первый российский президент оттуда. Тот самый, который СССР в Беловежской Пуще похоронил, сдал американцам всё, что им до того не успел сдать Горбачёв, страну разорил, отдал на откуп олигархам и бандитам, а в Чечне начал гражданскую войну, которую не ему пришлось заканчивать. Фигура несомненно крупная, историческая и ох, какая нелинейная — противоречивая. Пил смертельно, доверчив был к врагам страны, особенно внешним, на удивление, довёл её практически до ручки, подвёл всех, кто ему в народе доверял, выборы выиграл на чистейшей фальсификации всего, что только можно и нельзя было, парламент из танков расстрелял (хотя тот парламент особо никому не жалко), но центр имени его, где до сих пор всем желающим рассказывают, какой он был молодец и как он страну на верный, прогрессивный и до охренения цивилизованный и толерантный западный путь после столетий блуждания её во тьме наставил, ему те, кого он поднял, построили. И в Москве точная копия этого центра прославления имени этого человека и его дел есть. Ну, с таких денег, как те, кто их строили, наворовали и награбили, чего ж не построить!

В общем, понятно. И про кого речь. И что за город. И отчего там так сильны и влиятельны люди, которых у нас в стране отчего-то именуют либералами, хотя либерального в них — как в пушечном ядре лебединого пуха. Слова похожие, а смысл чисто конкретно противоположный. Но, что есть — то есть: раз президент первый оттуда, то его, в качестве земляка, они уважают и память его защищать будут до седьмого пота. Всех окружающих, ежели что, на портянки порвут, опустят, глотки им перегрызут и наизнанку вывернут, но не дадут опорочить славное имя новой, демократической, приверженной всем ценностям западного либерализма России, которую представляют. Тоже можно понять. У людей такие биографии и такая хватка, что честь своего региона они готовы не только словесно отстаивать, но и, судя по всему, за неё с кем угодно сражаться, что ярко и демонстрируют всем, кто насчёт понятий о жизни с ними не совпадает. Может, не случайно на американской карте будущего раздела России их регион в качестве одного из базовых точек «деколонизации» нашей страны выделен, под раскрутку там местного сепаратизма в элитах? Госдепартаменту, олигархам Семьи и всем, кто с ними связан, виднее.