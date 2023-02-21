А заметил кто-нибудь, что пока у нас Путин с посланием выступал, его в прямом эфире весь Запад транслировал и потом там каждую его фразу в основных средствах массовой информации обсуждали, разбирали, анализировали и препарировали на молекулярном уровне? Осуждали со страшной силой, призывали отказаться от анонсированных решений по части контроля над вооружениями и ядерных испытаний… В общем, «игнорировали», как только могли. Действительно, чего на Путина внимание обращать? Президент какой-то региональной державы с экономикой, разорванной в клочья… Очень прикольно. Такое впечатление, что если бы лично все наши главные информационные начальники, от телевизионных до «России сегодня», трансляцию этой речи в мировом масштабе, с упором на западную аудиторию организовывали, то и они бы лучше справиться не смогли.

Вот это и называется роль личности в истории. Другое дело, что был бы он президентом заштатной нищей африканской страны, о которой никто в мире слыхом не слыхивал, на карте её найти было бы проблематично и туда кроме мухи це-це и малярийного комара никто отродясь не залетал, какой угодно масштаб личности бы не сыграл. Но тут страна удачно совпала с человеком. И это притом, что говорим мы сейчас исключительно о том внимании, которое сегодняшнему событию уделили на Западе, где цензура в отношении России такая, какой ни в какие времена холодной войны и маккартизма не было. Где ещё 12 лет назад аризонский сенатор Маккейн после начала «арабской весны» гордо сказал фирменную хамскую фразу: «Влад, ты следующий», анонсируя неизбежное с его точки зрения свержение российского президента в ближайшее время, чем американцы до сих пор и занимаются…

Впрочем, Маккейн, так и не ставший президентом Америки, с тех пор успел благополучно помереть, а Путин до сих пор президент России. И, к слову, насчёт американских пугалок, они ни на Кубе, ни в Иране, ни в Северной Корее, ни в Белоруссии, ни в Сирии, ни в Венесуэле не сработали, хотя нельзя сказать, что вашингтонская мафия этого не хотела. Хотела, да ещё как! Старались американцы, как могли, старались… Наверное, есть страны, где у них государственные перевороты по тем или иным причинам получаются, а есть такие, где хоть тресни — не выходит. То ли стержень у начальства другой, то ли население отличается от привычных им и лёгких для обработки и заморачивания голов типажей, то ли ещё что. Однако, факт есть факт. Что не есть повод расслабляться и начинать радоваться: война против России только начинается и идти будет до упора. Или мы их. Или они нас.

Конвергенции с разрядкой о которых так много говорили и писали, не произошло, а что произошло с новым мышлением и перестройкой, мы знаем. Однако, коль скоро новая Большая Игра началась, пускай в расширенном составе и по совершенно другим правилам, чем два столетия назад, её в любом случае надо выигрывать. А иначе, спрашивается, какого дьявола государство наше существует на этом свете, пройдя столько испытаний и закалившись в стольких войнах? Что до претензий ко всему тому, что Путин сегодня сказал, из особенно не понравившихся враждебно настроенной к нему лично и стране, во главе которой он стоит западной аудитории, шли бы они все лесом. Его задача не соблюдать теоретические принципы, пока нас со всех сторон пытаются прикончить, а блюсти интересы безопасности России. Этим он с немалым успехом и занимается.