Выступил Первый

Как всегда много интересного сказал — включая анонсированное, давно ожидаемое автором возвращение к нормальной системе высшего образования, а также много чего по ядерной части, что тут же отследили и сильно раскритиковали в НАТО. Ну, заранее понятно было, что хорошо и сильно скажет. Социальный пакет обозначен очень большой, что тоже правильно. Что до констатации наших отношений с Западом… Ему вообще по этой части таких плюшек оттуда подкинули, как будто вся Европа вместе с Америкой на Путина сговорились работать изо всех сил, чтобы убедить весь мир, включая тех, кто к нему лично и к России скептически относится, что он прав на все 100%. Одно только разрешение в Испании секса с животными, «если им не будет причинено вреда» (?!) чего стоит…

То есть, пускать свиней на хамон, морсилью и чоризо — это нормально, вреда им не приносит, а насиловать их без их согласия теперь можно, только ласково — так, что ли? И то же самое с курицами? Помнится, они на вертелах на всех испанских курортах впритык друг к другу крутятся, подрумяниваются… Теперь вопросы будут возникать: их на тот вертел насаживали в девственном состоянии, или после бурного и страстного секса с хозяином харчевни и оргии с его лучшими друзьями? И, опять же, какие животные по нынешнему испанскому законодательству для зоофилов годны к употреблению, а с какими могут быть нестыковки? Скажем, быки, которых там от корриды спасают местные зоозащитники? Арены для боя быков позакрывали в той же Барселоне… А как насчёт секса с ними?

Интересный вопрос, правда? Ну, пускай испанцы с их несколько неожиданной страстью к законодательной защите скотоложества на него хотя бы сами себе ответят. Впрочем, главный дипломат Евросоюза, Жозеп Боррель как раз испанец! Многое объясняет в наших нынешних с Европой отношениях… И это вдогон к американским и европейским извращениям с педофилией, сменой пола детьми, ЛГБТ федерациями и гей-парадами, а также квотами на расовые и сексуальные меньшинства в искусстве, политике и на рабочих местах. Про подбор «нейтрального», с точки зрения половой принадлежности (?!) имени Б-га и дичайшую русофобию и не говорим. Так что мы теперь — остров нормальности в океане западного психоза. Интересное развитие событий!