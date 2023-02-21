Война на дворе

Совсем уж идиотов среди отечественного высокорангового начальства, вроде как, быть не должно. Иначе все, кто ниже по служебной лестнице, начнут себя чувствовать сильно обделёнными судьбой, а плебс (холопы, чернь, податное сословие, электорат, босота, бюджетники, сарынь — та самая, которая во времена Степана Разина сильно-сильно юшку из носов и кишки из брюха тогдашней кичке пускала, тако же пролетариат, он же «пролы», которым, согласно классикам, нечего терять, кроме своих цепей), к числу представителей которых автор, как бывший прицепщик горячего металла более не существующего московского завода «Серп и молот», себя безусловно относит, совсем пораспустится. Нехорошо выйдет, как у нас всегда получается в любую замятню, которые с печальной периодичностью в стране бывают.

При этом информация, исходящая от Евгения Пригожина, создателя и лидера «музыкантов-вагнеровцев» о том, что они в ходе ведения тяжелейших боёв под Артёмовском (он же Бахмут) не получают необходимых им артиллерийских снарядов, запредельно тревожна. Его информацию дружно поддержали такие разные, но безусловно абсолютно искренние и максимально патриотично и по-боевому настроенные люди, целиком ориентированные на победу в СВО над киевской хунтой, как глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Крыма Сергей Аксёнов. Оба — руководители, мягко говоря, не самых последних регионов России. Оба — люди дела, отвечающие за свои слова. Так что по всему выходит, что описанная Пригожиным, запредельно безобразная ситуация полностью соответствует действительности.

Прозрачное напоминание Аксёнова о том, чем такого рода эксцессы кончались бы для виновных в годы Великой Отечественной войны (кто не в курсе: расстрелом) — даже не намёк, а чрезвычайно конкретное предложение. Автор его со своей стороны может только приветствовать и всячески поддержать. Поскольку в условиях военного времени (а у нас сейчас именно оно), когда на кону само существование нашей страны (кто сомневается, может посмотреть, что по этому поводу сказано и сделано лидерами стран НАТО только за время проведения СВО), такого рода кунштюки не могут быть оправданы ничем. Так что Сергей Аксёнов прав на все 100%. И тут речь даже не о том, что ситуация должна быть исправлена быстрее, чем виновники успеют взвизгнуть. Это вообще не обсуждается.

Ни о каком межведомственном соперничестве или бюрократическом сбое в такого рода вопросах не может быть и речи. Как и о преступной халатности или обычном и привычном отечественном разгильдяйстве. Это самое настоящее предательство. Измена родине. И тут неважно, кто что хотел или не хотел сделать, имел или не имел в виду, либо старался, но не смог по объективным, субъективным или каким угодно другим причинам. Вышка за такие вещи положена по всем законам — Б-жеским и человеческим, невзирая на ранг и статус виновных. Благо, для того, чтобы разобраться в ситуации, выявить их и покарать, предварительно исправив всё то, что они натворили, особого труда и времени не нужно. Да его — этого времени, и нет. Война на дворе. Война!