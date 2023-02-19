Мой метод — это по сути просто Махова

Задавались ли вы, что такое наша речь? Какие ошибки в ней мы чаще всего совершаем и как над ними работать? Как вы говорите? Хочется ли вас слушать? Ответы на все эти вопросы и не только, вы сможете узнать на бесплатном мастер-классе Елены Маховой — актрисы, режиссёра, продюсера, поэта, лидера и создателя музыкальных групп «Лена Не Могу» и «Слушай воду», тренера по сценической речи, ораторскому искусству и актёрскому мастерству.

Речь — это личная гигиена

— Не всегда человек может проанализировать свою речь. В зависимости от моей занятости раз-два в год я организовываю бесплатные мастер-классы. Там происходит не только знакомство, вводная теория и набор на мой следующий поток, но и делается индивидуальный разбор всех, кто хочет узнать о своих речевых и прочих проблемах. Разбор полётов в общем. И с этим знанием человек уже может идти и работать сам.

Речь — это личная гигиена. Мы чистим зубы, следим за чистотой тела, лица, одежды — всего своего внешнего вида, но часто закрываем глаза на такой важный аспект своей жизни — как и что я говорю. Важно помнить, что речь может стать как твоим союзником, так и препятствием — в коммуникации с миром. Чистая, ясная, красивая речь вызывает приятные ощущения у того, кто тебя слушает, притягивает, налаживает связи, помогает в понимании друг друга и осознавании себя. Бывает, что в меня влюблялись по телефону. Эта моя профессия случается выручает меня в совсем неожиданных местах.

Заниматься речью нужно каждому человеку

— Люди приходят и с дефектами речи, и без них. Группа состоит из разных людей, из разных профессий, бывает что очень далёких от творчества. На моих курсах нет ограничений по возрасту или какому-либо другому признаку. Каждое занятие я начинаю с техники речи, больше часа мы занимаемся только ею. Чёткость и ясность, слаженность речи, её плавность и смысл — это человеческий этикет. Выступающий перед аудиторией теряет свои изначальные баллы, если его слушателям приходится напрягаться, чтобы понять, что он говорит.

Оратор теряется, теряет внимание и доверие. Потому что аудитории приходится проводить двойную работу: не только принять его информацию, но и предварительно её расшифровать, поработать переводчиком с его языка — на понятный. Сейчас огромная конкуренция — везде и во всём, переизбыток всего. И логично твоя потенциальная аудитория пойдет туда, где информация выдается без дополнительных препятствий. Я вообще считаю, что заниматься речью нужно каждому. Это уважение к себе, к своему партнеру, зрителю, к коллегам, ко всему твоему окружению. Хорошая речь уже даёт тебе некий аванс для продвижения в карьере.

Речь рождается в голове, а потом уже происходит через рот

— Многие думают, что голос это связки и часто приходят ко мне с запросом «говорить громко», «чтобы было слышно» — неосознанно подразумевая кричать, повышать этот самый свой голос. Но голос — это не связки. Голос это поток воздуха, проходящий через связки. Надо заниматься этим потоком и его выходом, а связки просто беречь и заботиться о них. Речь на связках это агрессивная речь, происходит неотрефлексированное давление голосом на слушающего, такая голосовая истерика. Я всегда начинаю свой курс с того, что вкладываю в голову ученикам: связки нужно оставить в покое. Три кита, на которых стоит голос — наша земля — это: дыхательная опора, посыл и артикуляция. Когда ко мне приходит человек с запросом научиться красиво говорить, я как будто вижу его внутреннюю систему, понимаю что ему нужно сказать, сделать, переключить, перенастроить, поменять. Мне достаточно послушать 30 секунд, и я сразу могу выдать полный «диагноз» и как лечить.

Просто знаю на какие кнопки нажать, где прояснить, какую картинку нарисовать, от каких «головных» стереотипов избавиться. Речь рождается в голове, а потом уже через рот выходит. Что именно и на какие полки разложить в голове — это я вижу как врач, показываю ученику его «рентген» и мы начинаем вместе по нему работать, исправлять и выравнивать, создавать гармонию его индивидуальной речи. Результат происходит всегда, как я говорю ученикам — «я никогда не проигрываю, главное не давить на себя и распределиться во времени и действиях, так что спокойно начинаем двигаться к победе — вперед». Каждая победа моего ученика — и для меня ориентир, очередное подтверждение того, что я иду верным путем, я на своем месте. Я соединила речь и актерское мастерство. Для не-актёров, для людей из других профессий. Актёрское мастерство — это уникальная профессия в качестве проводника к себе.

На своих занятиях я как будто зажигаю фитилек в человеке

— Начиная со мной заниматься, ученик схватывает ощущение игры — но не в смысле «играть, изображать». Я показываю человеку, что он всегда может победить. Постепенно снимается «тяжесть рояля на груди» — страх выйти на сцену. Сложновато даже дышать под роялем — не то чтобы двинуться или быть свободным. Может и вовсе прижать — то есть заблокировать тебя и все твои изначально заложенные потенциалы на всю жизнь. Проводим такую параллель: жизнь и сцена. Выход к зрителю в актерской профессии — это любой выход к миру вне её, для любого человека — просто жизнь. И любой страх, который мы в себе побеждаем, дает энергию. Как будто высекает искру, высвобождает её. Очень много страхов нас всех окружает, каждый день и всю жизнь. Один из самых распространённых страхов — он есть практически у всех, у актеров в том числе, — это страх публичности. Побеждая этот страх, человек начинает извлекать из этого кайф, удовольствие, внутренний подъём. От того, что его слушают, от того, что он берёт внимание, от того, что он свободен сейчас. И красив. От того, что ему сейчас хорошо с собой. Он знает что он говорит, делает, как и зачем. На занятиях я стараюсь найти вообще все страхи, которые есть у учеников. Интересно наблюдать за этим процессом вскрытия — много-много чего. Всего, что мешало до этого момента.

Чтобы решить проблему, для начала надо её обнаружить, потом принять факт её наличия. И дальше в процессе решать. Облегчать жизнь, снимая одну за другой тяжести — по порядку. На моих глазах ученики выдыхают, избавляются от своих зажимов, начинают дышать свободнее, раскрываются. По сути, я помогаю цветам, моим ученикам, распуститься. Ко мне часто приходят бутоны, а уходят всегда цветы. Я нахожу для каждого тот состав воды, который ему здесь и сейчас необходим. Я поливаю — они открываются. На моих тренингах это происходит через поиск голоса, через разные упражнения — в том числе актёрские, групповые, парные и индивидуальные, через разговоры, работу с текстами, юмор и игру. В конце каждого выпуска — очередная проверка проруби — наш экзамен это спектакль, который я ставлю с учениками в течение всего обучения. Мы делали и Шекспира, Софокла, Еврипида, разные древнегреческие трагедии, русскую классику и современные произведения, сказки Козлова, притчи, басни и другое — выбор материала зависит от набранной группы, импульс происходит от учеников. Выпускные спектакли всегда происходят со зрителями и общим обсуждением после, обязательный разбор пройденного вместе пути и поиск направлений дальше. Но главное наверное то, что за время обучения я показываю каждому ученику через него самого: тупиков не бывает.

Я иногда помогаю обнаружить ученику его ступеньки. А идет дальше — вверх — он уже сам

— Я помогаю обнаружить ученику его ступеньки. А идет дальше — вверх — он уже сам. И как только азарт игры включается, ученику легче идти — во всём и везде — по жизни. Через актёрское мастерство мы находим самую сердцевину человека. Вместе смотрим — где тупики, где страхи, где не-хорошо. Плюс сама группа конечно дает энергию. На моих занятиях — через игры, задания, в том числе домашние, самостоятельные — происходит много психологической работы. А куда без неё — актерская профессия и есть психология души. Именно поэтому она и является таким мощным проводником к человеку. Мысль, задача, действие, слово. Что я говорю, как, для чего, почему именно это и так? Что моя душа говорит через речь? Что именно я транслирую миру? Я — о чём? Слова — это код, переведенная в структуру душа. Поэтому мы с учениками часто работаем со стихами, бывает что приносят свои. Поэзия — это обнаженная душа. Когда люди пишут стихи — они складывают музыку себя, в стихах — я как есть. И читая поэзию, чужую/свою — мы работаем над собой, находим где болит, о чём в тебе вибрирует, чем ты жив сейчас. Через стихи мы расширяем свою душу, свою внутреннюю вселенную, растим себя.

“Приходит ко мне человек — и я сразу вижу, слышу — про голос, все ошибки и проблемы в технике речи”

Приходит ко мне человек — и я сразу вижу, слышу — про голос, все ошибки и проблемы в технике речи и тд. Как педагог по речи конечно вижу сразу всю свою предстоящую работу. Но также вижу и содержание человека, понимаю зачем он ко мне пришёл, почему он здесь оказался. Тут мне, наверное, помогает моя основная — актёрская — профессия. Я как будто проживаю человека. Но не впускаю свои эмоции. Они будут лишь мешать отрефлексировать увиденное. Работаю стерильно, только сознанием. Вытаскиваю наружу проблемы человека, кладу ему на ладошку — вот смотри, видишь, это всё ты — что из этого тебе мешает? От чего — как ты думаешь — тут следует избавиться? А что следует развивать и растить? Я ведь бываю достаточно жесткой. На первых занятиях некоторых учеников охватывает ступор, бывает, да — от того, как далеко мы можем вместе зайти. А мне по-другому не интересно: мне важен человек. Его правда. Его суть. Всё остальное вторично и не он. Я не даю советов — я задаю вопросы. На которые ученик отвечает сам. Так запускается работа над собой. Я учу через любовь, только так. Первое — показать человеку его красоту, всю, второе — найти, где некрасиво и отчего ему плохо, всё. Первое — растить, второе — сокращать, соединив эту работу — осознанно двигать себя к целому, к счастью. У меня несколько профессий, и эта сфера моей работы давно вышла за рамки коммерческого, только заработка — это уже история и про мое счастье, это моё творчество тоже. Каждый раз задавая вопросы кому-то, я задаю эти вопросы себе и тоже всегда ищу на них ответы. Я расту со своими учениками.

Для меня важно видеть человека

— Мне много раз предлагали записать свой авторский курс. И продавать его — стабильный доход без дополнительных движений. Но это не моё — мне нужно видеть человека. Мне важно передавать из рук в руки, от первого лица — и быть уверенной, что меня поняли верно. Технику речи каждый может найти в интернете и без моей помощи. Есть универсальные упражнения по артикуляции, дикции, скороговорки и так далее — в отрытом доступе. Я всегда говорю на своих открытых мастер-классах: если вы пришли только за упражнениями, то можно не тратить на мой курс деньги — найдите всё это самостоятельно в сети и индивидуально работайте. В работе с голосом и дыхательной опорой конечно невозможно обойтись без тренера, но это тоже решаемо какими-то разовыми тренировками индивидуальными. А мои курсы это не просто техника, работа с голосом и тд, это — я весь есть, здесь и сейчас. Не хочу, чтобы мой курс превратился в мертвую структуру записанного видео. Мне необходим контакт, я должна следить за развитием ученика и направлять к результату, корректировать задачи и упражнения. Поэтому я не считаю запись надёжным учителем, без обратной связи с тренером можно себе и навредить, сделать хуже. Это конечно только моё личное мнение. Для меня важно, если человек говорит: я ученик Маховой. Значит я отвечаю за качество своей работы. Когда ко мне приходит ученик, я выполню все его запросы — даже те, которые он не знает как сформулировать. У каждого человека всегда есть только одно — он сам. И все, что я делаю, я делаю из себя, через себя, и мой метод — это по сути просто Махова.

Почему люди светятся?

— Почему люди светятся? Они справились со своей тьмой, и остался свет — его всегда видно. После каждого пройденного и осознанного урока жизни — человек растёт вверх, крепчает, от каждой победы внутри себя — выпускается луч, сияет, от каждого не-обозления-а-благодарности — становится красотой. Этим мы занимаемся с учениками, вместе, на равных, запускаем друг другу по кругу — работу над собой. Процесс длинною в жизнь. От него — счастье.

Мастер-класс состоится 25 февраля в субботу в 15:00 —18:00 на Китай-городе. Он бесплатный, но строго по записи: +79096455326 (WhatsApp, писать, не звонить). Либо через личное сообщение Елене в её соцсетях. Там же можно следить за новыми курсами, тренингами, мастер-классами, спектаклями, концертами, всеми премьерами и мероприятиями Елены Маховой.

Екатерина Попова-Гамаюн.