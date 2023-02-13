Некоторые мысли по результатам землетрясения в Турции и Сирии. Точнее, в данном случае — в Турции, где 131 человек обвинён (и, насколько можно судить — более чем за дело) в преступной халатности во время строительства, по результатам которой под обломками более чем 20 тысяч рухнувших зданий погибло несколько десятков тысяч людей. Понятно, что эта цифра будет расти и до какого уровня она вырастет никто сказать не может: пока разберут все завалы (если их вообще удастся разобрать полностью)… Число раненых и искалеченных там уже за 80 тысяч человек, при этом сотни тысяч остались на улице в чём были, а в Турции сейчас зима. И это при том, что помощь выжившим собирают всей страной и из-за границы много чего приходит, в том числе из России.

Рухнули в основном здания новой постройки, иногда целые многоквартирные комплексы, притом, что старые устояли. Ну, их не по упрощённым современным технологиям строили, которые учитывают исключительно нормы прибыли застройщиков и подрядчиков, под что чиновники муниципалитетов и контролирующие органы закрывают глаза, как выясняется, далеко не только в нашей стране, а как положено было, по всем строительным нормам и ГОСТам. О которых давным давно забыли все те, кто стройками, в том числе жилья, занимаются. В том числе в части запретов на высотное строительство в огромном большинстве районов, где оно ведётся. Про пожарную безопасность и не говорим. Не дай Б-г, крупный пожар в современной жилой «свечке»…

В той же Москве какие при советской власти нормы были? Никто из «отцов города» себя не спрашивал, почему? Сталинские высотки построили в своё время на всех тех участках, где геоподоснова это позволяла. Всё прочее не случайно ограничено было сначала 9, а потом 12 и 16 этажами. Разве что, на Калининском, который сейчас — Новый Арбат, повыше строили, и то ненамного. Карстовые пустоты, подземные воды в огромном количестве… Москва не Нью-Йорк, «манхэттенского гранита» в пределах города не наблюдается. Что, к слову, касается не только столицы с её реновацией, но и огромного числа российских регионов. Тот же Крым более чем сейсмоопасен. Ялтинское землетрясение никто не хочет вспомнить? Северный Кавказ, Восточная Сибирь, Урал, Дальний Восток…

Автор, живя в Москве, землетрясение пережил один раз — в 1977 году, когда в эпицентре, в Румынии было 8-9 баллов, а до Москвы докатилось 4-5. И город тряхануло так, что зеркала со стен на верхних этажах общежития «Металлург» в Беляево летели и бились. Другое дело, что мы тогда были весёлыми раздолбаями студенческого возраста, так что женский корпус с визгом высыпал на улицу, а мужской продолжал пить и веселиться, но осадок остался. Что будет, если так тряхнёт сегодняшнюю Москву, представить себе трудно. И, к слову! В Скандинавии тоже с сейсмикой всё не намного лучше, чем на Балканах, так что если грохнет там или в Хибинах, Питеру будет очень и очень несладко. Хотя там пока таких высоток, как в Москве, не успели построить.

Говоря проще, проверять надо всё, что успели за последние три десятка лет по всей стране понастроить высотного, особенно в жилом фонде. Заканчивать с лихорадочным возведением целых кварталов «человейников», которыми нынешние подрядчики-застройщики так любят баловаться, лихорадочно привлекая для этого дешёвую рабочую силу чёрт знает какой квалификации (а точнее, её отсутствия). Про наши нынешние градостроительные нормы и не говорим. Как и про всех тех чиновников на местном и федеральном уровнях, которые их проталкивали и согласовывали. Причём что-то подсказывает, что в отличие от Турции их никто убийцами называть не будет, искать и арестовывать не станет и они со своими деньгами, цена которых — человеческие жизни, уйдут за кордон с концами. Специфика у нас такая…