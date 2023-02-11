Окупаемость российского кино — один к 25

Печальные итоги года подвели в РБК, сообщив, что из 26 отечественных фильмов, поддержанных Фондом кино, окупился в прокате целый один. Из ряда вон вышел «Молодой человек» Александра Фомина, взявший у государства 30 млн (почти полбюджета), а в кинокассы вернувший 192 млн.

Некоторые аналитики заявили, что всему виной отсутствие должной рекламы, так что стоит, видимо, ожидать надежного, как дырки швейцарского сыра, плана: меньше тратить на съемки и больше на рекламу, ну, или совсем уже гениально-прорывного — увеличения запросов субсидирования.

Мы уверены, что не все измеряется кассой, и Фонд кино создан ровно для того, чтобы поддерживать фильмы, чей социальный, духовно-нравственный и эстетический посылы изначально направлены мимо касс в глаза, умы и души, помогая государству доносить до разных групп созвучные своему пути смыслы.

Он же для этого создан?