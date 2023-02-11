Классика русского балета. Уникальные шедевры

Классика русского балета — это вечер, посвященный великому искусству — балета, который на протяжении многих лет создает абсолютно прекрасный мир любви и восхищения, завлекая сердца в таинство танца.

27 марта — всемирный день театра. Специально для взыскательных зрителей на сцене самого современного театра Москвы “Русская песня” состоится Гала–концерт уникальной программы “Бриллианты Русского балета” с созвездием лучших солистов Большого театра, театра Станиславского и Немировича-Данченко, Кремлевского балета. В программе принимают участие юные звезды — лучшие ученики прославленной Московской государственной академии хореографии. Восхищать зрителей 27 марта будут самые яркие звезды балетного мира : Премьер Большого театра Игорь Цвирко, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, ведущая солистка Большого театра Мария Виноградова, солист Большого Театра Артур Мкртчан, Премьер и Прима театра «Кремлевский Балет» Екатерина Первушина и Дмитрий Прусаков, Прима и Премьер театра Станиславского и Немировича-Данченко Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев, Премьер Большого Театра Денис Савин.

В 2022 году, весь мир праздновал 150 лет со дня рождения Великого импресарио Сергея Павлович Дягилева. Создатели проекта “Бриллианты русского балета”, решили особенным образом отметить эту значительную дату и возобновили постановку балета “Шут”, для которой Дягилев специально в 1918 году заказал музыку у Сергея Прокофьева. Новую версию спектакля “Шут” создал молодой и талантливый хореограф Никита Высоцкий, а главные роли в спектакле исполнят: многогранный, обладающий несомненным драматическим талантом, с безукоризненной великолепной техникой, премьер Большого театра блистательный Игорь Цвирко, и виртуозная Прима балерина Кремлевского балета грациозная и харизматичная Екатерина Первушина, вместе с коллективом “Русский балет” под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Первое отделение состоит из необыкновенного спектакля, более 30 человек на сцене, прекрасные декорации и удивительная музыка Сергея Прокофьева. Во втором отделении зрителя ожидают шедевры русской классики — это фрагменты из знаменитых “Русских сезонов” Дягилева: Дуэт Золотого раба и Зобейды из “Шехерезады” заставит погрузиться в мир прекрасной, искрометной любви Востока, тонкое и трепетное движение “Умирающего лебедя” в хореографии Михаила Фокина, жаркая история русской сказки из балета «Жар-птица». Также зритель увидит постановку “Кармен”, которая была создана специально для гениальной балерины Майи Плисецкой, фрагмент из балета “Пламя Парижа” на музыку Бориса Асафьева, безусловно прозвучит музыка феномена Петра Ильича Чайковского из “Лебединого озера” и “Спящей красавицы”, а завершит вечер потрясающий и всеми любимый бравурный “Дон-Кихот”.

“Этот вечер планировался очень давно. Для меня большая честь представить публике заново созданный спектакль «Шут», и, конечно, показать зрителю классическое наследие всей многогранной российской культуры. Представленные фрагменты, адажио, дуэты, па де де — это абсолютные шедевры Классического русского балета. Балет— это искусство прекрасного, которое лечит и сердце и душу. А театр — это средство взаимопонимания и укрепления мира между народами”, — Игорь Цвирко, продюсер культурных мероприятий, премьер Большого театра.

По словам генерального продюсера Гала–концерта Алекса Верника (продюсера балетного шоу «Дракула. Начало» с Иваном Васильевым, Кристиной Кретовой и Марией Виноградовой, режиссер А. Голубев): «Мы решили обратиться к новому прочтению Русской классики и собрали самых ярких звезд балетного искусства и совсем юных талантливых учеников прославленной Московской Академии хореографии на одной сцене, это большая честь прикоснуться к наследию русской и мировой культуры и огромная ответственность, ведь каждый участник, выходящий на сцену настоящий «Бриллиант» русского балета!»

Билеты на этот невероятный Гала — концерт можно приобрести по ссылке.