{ 11 февраля 2023 }

Лицо Барбары Брыльской предложили стереть из «Иронии Судьбы»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Идея пришла в голову зампреду комитета ГД по развитию гражданского общества Ольге Занко.

«Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из “Иронии судьбы”», — пригрозила депутат.

Занко даже опубликовала фрагмент фильма, в котором актриса заменена с помощью дипфейка на Валентину Талызину.

Недавно Брыльска поддержала коллегу Лию Ахеджакову, которую сняли со всех ролей в «Современнике», и порекомендовала покинуть страну. По ее словам, Ахеджаковой «не дадут жизни эти проклятые Богом люди».

Голос Мордора


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