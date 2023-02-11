Лицо Барбары Брыльской предложили стереть из «Иронии Судьбы»

Идея пришла в голову зампреду комитета ГД по развитию гражданского общества Ольге Занко.

«Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из “Иронии судьбы”», — пригрозила депутат.

Занко даже опубликовала фрагмент фильма, в котором актриса заменена с помощью дипфейка на Валентину Талызину.

Недавно Брыльска поддержала коллегу Лию Ахеджакову, которую сняли со всех ролей в «Современнике», и порекомендовала покинуть страну. По ее словам, Ахеджаковой «не дадут жизни эти проклятые Богом люди».