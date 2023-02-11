{ 11 февраля 2023 }

Земфиру запретили

Рубрики: [ВКонтакте]  [Музыка]  [политика]  

Умный человек или умное государство должны знать меру во всем, в том числе и в своем запретительном пафосе, и в отстаивании «устоев» (что бы это ни значило).

Когда чиновники блокируют деятельность пустейшего Дмитрия Гудкова или ничтожнейшего Аббаса Галлямова, они попадают в цель: аккуратно пропалывают грядку, сокращая вредный пропагандистский мусор в эфире.

Но когда они объявляют иноагентом Земфиру или отменяют спектакли Ахеджаковой, они совершают ошибку сенатора Маккарти, вышедшего в поход против Чарли Чаплина.

Я, ей-Богу, не поклонник Земфиры, да и гражданский пафос Ахеджаковой был смешон еще в прошлом веке.

Но Земфиру и Ахеджакову победить нельзя.

Они давно и прочно состоялись в том садике, над которым политика власти не имеет — и, какими бы противными ни были их частные взгляды, их не надо пытаться запрещать. Это бесполезно, это равно тому, чтобы заведомо расписаться в своем будущем поражении. Их следовало бы просто обтечь, обойти, игнорируя все их дежурное либеральное возмущение.

Путь тупого запрета, равнодушного к рангу противника, ведет в никуда, и если мало Маккарти, то поздний Николай Первый не даст соврать.

Все равно все отменят, всех радостно реабилитируют, а нашему брату-патриоту еще придется утомительно объяснять, что он вовсе не за то боролся, чтобы не было фильма Гараж и песенок про небо Лондона и яубьюсоседей. Что он хотел чего-то другого.

Но глупое государство гонит нас только туда, где мы можем упасть.

Дмитрий Ольшанский


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