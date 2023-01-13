{ 13 января 2023 }

Секретные документы Байдена

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Не дали в Америке демократы республиканцам получить доступ к информации о ситуации с нарушением Байденом законодательства, касающегося секретных документов. Минюст американский их послал далеко-далеко, прямо-таки к линии горизонта. И они, что характерно, туда пошли. Конгрессмены, не конгрессмены… Кого это в нынешних Соединённых Штатах должно интересовать?! Вот и спрашивают журналисты (не американские, наши): как так?! Что же это? Разве Байден закон не нарушил? Или это, может быть, какая-то антибайденовская провокация была, которую трамписты организовали? Оттого американская юстиция и защитила американского президента от его врагов в предвыборный год…

На самом деле, Байден, конечно, закон нарушил, причём самым серьёзным образом. И если бы на дворе были 70-е годы, не избежать бы ему импичмента, а то и чего похуже. Но с тех пор, как американскую правящую элиту и чиновников всех уровней, в том числе из ведомств, связанных с юриспруденцией, одним из которых несомненно является Министерство юстиции США, волновали такие вещи, прошло полвека. Так что Байдена американская бюрократическая система никому в обиду не даст: нарушал он закон, не нарушал… Не та это страна, в которой президента от Демократической партии, приверженцы которой контролируют не только институты власти, но и средства массовой информации, включая электронные, а также социальные сети, можно привлечь к ответственности за что угодно.

Впрочем, Байден по части секретной информации у демократов прокололся не первый. Что, Хиллари Клинтон к ней иначе относилась? И чем эти нарушения, на грани преступления национального масштаба, для неё закончились, когда её за руку поймали? Да, ничем. То есть вообще ничем! Круговая порука самого, что ни на есть мафиозного толка. Не случайно близкие к Демократической партии журналисты в ответ на обвинения в адрес Байдена не оправдываются, а отругиваются, заявляя: “а зато ваш Трамп — лжец и вор и это главное”. Такое «сами вы дураки и не лечитесь», — по покойной Новодворской. Что с этим можно сделать? Тоталитарная система — нынешняя американская демократия. По Оруэллу. Совершенно непрошибаемая изнутри…

Евгений Сатановский


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