Поговорили с симпатичным (не в качестве иронии — на самом деле) молодым американским парнем, который занимается политологией в команде Дмитрия Саймса, одного из наиболее адекватных американских учёных, выходца из Советского Союза, которого российской публике представлять не надо: он достаточно часто появляется на наших телеканалах, демонстрируя редкую по нынешним временам непредвзятость. То есть понятно, что он американец и интересы его страны для него — главные, но он хотя бы не считает, что состоят они в том, чтобы с нами задираться на каждом шагу, пытаясь Россию ослабить или вообще уничтожить и охаивая в голос последними словами, как плохо воспитанная базарная торговка, чем нынче вся американская политическая «элита» только и развлекается.

Тема, на которую мы говорили, несколько отвлечена от «актуалки» двусторонних отношений, но имеет к ней прямое отношение, поскольку тут мы с американцами не сходимся насмерть и стоять за своё готовы до конца, что, судя по всему, оказалось для них неприятной неожиданностью. Великая Отечественная война, Холокост, память о войне и тот пересмотр отношения к ней в широких массах и руководстве страны, который обозначился после Крымской весны и особенно усилился с началом СВО. Включая действия нацистов, всех их многочисленных европейских союзников и местных коллаборационистов в отношении советских военнопленных и населения оккупированных территорий, которое немногим отличалось, а часто и не отличалось совсем от геноцида евреев и цыган.

Разговор получился чертовски интересный. Понятно, что для американца это не более, чем некоторые штрихи, которые ему могут сгодиться для диссертации, но самому было полезно суммировать опыт последних трёх десятилетий, в течение которых много занимался этой темой в общении с американцами, израильтянами и европейцами и понял, до чего мы с ними на самом деле разные. Причём в вещах, абсолютно фундаментальных. Скажем, Холокост, как геноцид. Для западных евреев тут всё понятно. Но вот остальные геноциды, в том числе последнего столетия, которых на планете было достаточно, от резни армян и греков в Турции до пол-потовского в Камбодже или поголовного уничтожения тутси в Руанде в 90-х, геноцидом в тамошнем мэйн-стриме называть не принято.

Почему? А как-то это, по мнению этого самого мэйн-стрима, снижает уровень темы Холокоста. Делает его не чем-то уникальным, а «одним из». Да, страшным, да, трагичным, но своя рубашка ближе к телу. И тут российские евреи… шире душой, что ли? Никаких сомнений в том, был геноцид армян в Турции именно геноцидом или нет, в нашей стране ни у кого из адекватных людей нет. А в Израиле он в этом качестве до сих пор не признан на государственном уровне. Отчего? Да Турция это в своё время пролоббировала и так оно до сих пор и осталось. Подлость это по всем человеческим нормам? Да. Но называется: «высшие государственные интересы». И, к слову, везде на Западе так. Где есть сильная армянская община — пролоббируют, признает эта страна их геноцид. Где её нет – извините-подвиньтесь.

У нас в советское время так с памятью о войне тоже было. И с Холокостом так было. Кто-нибудь вспоминал о том, что Хатынь сожгла украинская зондеркоманда? Что последний еврейский погром в Киеве был в 1946 году? Что в Польше не меньше 300 тысяч евреев были убиты поляками, причём многие уже после окончания войны? Что против СССР, как и сейчас на Украине, воевала вся вся Европа, включая представителей «нейтральных» Швеции и Швейцарии? Что охранниками в гетто и концлагерях в огромном большинстве были украинцы и прибалты? Тоже были высшие государственные интересы. Нельзя было обижать руководство союзных республик, стран социалистического содружества и партнёров по диалогу в процессе разрядки и конвергенции двух идеологических систем.

В итоге доразряжались до распада страны и доконвергировались до того, что почти всё наше в одночасье стало ненашим, а теперь с нами и вовсе покончить пытаются. Причём никто, кроме собственно советского и российского высшего руководства в этом не виноват. Бачили очи, шо куповалы. А также шо сдуру, а потом и спьяну подписывали, гарантировали, сдавали, ликвидировали и с блаженным идиотизмом, заслуживающим только постановки к ближайшей стенке и неумеренной воровской алчностью, заслуживающей того же самого, разбарахоливали. Вот теперь полстраны, в которой автор родился и вырос — СССР, оккупированы врагом и население этой её части воюет против России или готовится против неё воевать.

Впрочем и там, где бывшие союзные республики ещё не дошли до уровня Украины, местные националисты притравливают русских, как только могут, упиваясь полнейшей безнаказанностью. Исключение — одна лишь Белоруссия. Благо, в этом не только американцы с англичанами, но и турки националистам в помощь. Всё как всегда в прошлом и было. Большая Игра в действии. Так что важнее важного для страны память о войне. Не та, которую нам с Запада внедряли и до сих пор пытаются то на извинения насчёт Катыни развести, то ещё по какому-то поводу, а собственная, настоящая. Очищенная от старой и новой лжи. Где всем сестрам роздано по серьгам и всё названо своими собственными именами. Вот обо всём этом с американцем мы и поговорили. Пошёл думать. Ну, иногда и это полезно…