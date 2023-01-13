Что такое «Русский мир», по крайней мере, для автора, с его знанием и пониманием мировой и отечественной истории, того, как жило и живёт человечество, как возникают, существуют и завершают свой исторический путь страны и народы? Да попросту всё, что на всех исторических этапах имело отношение к русской, российской, советской и нынешней, постсоветской государственности и всем тем социумам, которые с ними когда-либо пересекались и были связаны, включая те, которые её предваряли. Включая русскоязычную и нерусскоязычные, но связанные с перечисленными государственными формами существования нашей страны диаспоры. Очень широкое понятие, сужать и ужимать которое в какие-то рамки не имеет никакого смысла.

Это и те, кто говорит, пишет, читает и думает по-русски. И те, кто у нас когда-то учился или жил какое-то время в нашей стране и чего-то от её населения набрался. И выходцы из неё, в какой бы стране и в каком бы поколении они сейчас ни существовали. И те, на кого повлияли — иногда очень сильно, какие-то путешественники из этой страны. И те, кому интересна её культура и в целом цивилизация, будь то религия или история, литература или кинематограф, кухня или народы, которые её населяют. Широчайшая палитра красок, оттенков и нюансов, позволяющая реализовывать какие угодно проекты по всему миру и добиваться каких угодно целей и результатов — было бы желание, умение и способности. Они, конечно, есть не всегда и не у всех, но кто в этом виноват?!

Русский мир ничем не отличается по своей сути и своим масштабам от мира римской или греческой Античности, римско-католического и в целом западноевропейского, исламского арабского или персидского, турецкого или китайского. Он ничуть не меньше мира испаноязычного или англоязычного, куда больше франкоязычного или японского. Осознать это нелегко: всех тех, кто говорит и пишет сейчас о Русском мире так и тянет запихнуть его в прокрустово ложе собственных представлений о нём, соответствующих масштабу личности данного конкретного человека. В итоге всё сводится к идеализированной картинке допетровской Руси или столь же перевранным версиям Российской империи или СССР. Чертовски глупо, но пока, что имеем, то и имеем. Всё самое интересное по этой теме ещё впереди.