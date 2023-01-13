Можно ли ребёнку смотреть фильм «Чебурашка»?

Можно ли украинскому ребёнку смотреть фильм «Чебурашка»? Неправда ли, вопрос странный? Можно даже сказать, сам по себе идиотский вопрос. Ан нет. Оказывается, нельзя. Чебурашка — оккупант, значит смотреть его — чистой воды измена родине. По крайней мере, наткнулся на соответствующий пост в интернете, цветной такой, с картинками и призывами изгнать всех русских оккупантов, начиная с Чебурашки, с родимой украинской земли. И там он прямо-таки не лопоухая неведома зверушка, питающаяся апельсинами, лучший друг советских и японских детей (наш «Чебурасика» оказался в Японии бешено популярен) и Крокодила Гены, который работал в зоопарке крокодилом, а настоящий Че-бурашка. Партизан, подпольщик и десантник.

Глядишь на этот жёсткач и понимаешь: тяжело больные на голову люди. Причём на всю голову. До такой степени, что исправлять там, в головах у дебилов, которые это придумали, нечего — проще им эти головы сразу пооткручивать, благо, там всё равно ничего, кроме сплошной кости нет — ни следа серого вещества, не говоря уже об извилинах. Ну, расисты в худшем смысле этого слова — ку-клукс-клановцам такие подвыподверты и не снились. Ну, нацисты в особенно тяжёлом и зверообразном укро-нацистском петлюро-бандеровском варианте. Но не до такой же степени?! Оказывается, нет. Именно до такой. Поскольку ничего, кроме ненависти ко всему, что связано с Россией, русскими или чем угодно, имеющим отношением к нам и нашей стране, там нет и не будет.

Мы воевали с Германией обе мировые войны — и какой ценой те войны нашей стране обошлись! Но запрещать Гёте и Гейне, сказки Гауфа и братьев Гримм никому никогда ни в каком страшном сне в голову не приходило. У нас могли и могут быть какие угодно отношения с Великобританией, но причём тут киплинговский Маугли и Винни-Пух Милна, Кэрролл и Диккенс, Джером Джером и Конан Дойль, не говоря уже о музыке «Битлс»? Насчёт американцев и не говорим. Но Марк Твен и Джек Лондон, мультфильмы Диснея, и сказки дядюшки Римуса, джаз и блюз чем виноваты? И так далее, и тому подобное. И, кстати, украинской культуры и украинских писателей, украинской кухни и украинской истории — настоящей, а не по Миколе Галичанцу и другим сумасшедшим, это тоже касается.

Впрочем, именно поэтому Россия — это Россия, а то, что сейчас сходит за Украину — даже не жалкое подобие УССР прошлых времён, а непонятная, но жуткая, невероятно злобная и наипримитивнейшая помесь всего самого жлобского и куркулеватого хуторского со всем самым хуцповатым и вороватым местечковым. Одно слово — гадючье племя в нынешнем Киеве всем заправляет. Ядом сочатся, отравляют всё вокруг и ни на что другое неспособны — да никогда способны и не были. Разговаривать с ними бесполезно, договариваться не о чем, да и невозможно с ними ни о чём договориться. Не понимают они ни человеческого обращения, ни нормальных отношений. Что между людьми. Что между странами. Что между детьми и Чебурашкой…