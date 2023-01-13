Очень хочется написать что-нибудь доброе и оптимистичное, не влезая ни в историю, ни в практическую этнографию, ни в религию, ни в политику, в том числе ближневосточную, ни в экономику, ни в дела военные, ни в темы, касающиеся управления государством, ни в прогнозирование будущего — страны, планеты или собственной семьи. Впрочем, с семьёй всё ясно. Приходится пахать, подниматься, обустраиваться, растить детей и внуков, а потом наступает очередной бенц: война, революция, распад страны, гражданская война и всё прочее такого рода в ассортименте, и те, кто уцелеют (если, конечно, кто-то уцелеет) начнут с нуля пахать, подниматься, обустраиваться и растить детей и внуков. Круг замыкается, начинается новый виток. И так до бесконечности, век за веком, поколение за поколением. Охренительно оптимистично.

Ладно. Об этом ничего не пишем, ищем что-то доброе и, как сказано выше — оптимистичное. Желательно нейтральное, то есть ситуация примерно такая же, как у Бомарше в «Севильском цирюльнике». Ещё покойный Андрей Миронов блестяще сыграл эту сцену в телеспектакле Театра Сатиры, который периодически выходит на экраны, разбавляя изумительным юмором четвертьвековой давности нынешние бесчисленные «Ёлки», «Нашу Рашу», «Яйца судьбы», дурацкие попытки переснять фильмы Рязанова и прочую высокобюджетную и малоудобоваримую похабень, которая с большой натугой и крайне сомнительными результатами пытается притвориться юмором современного разлива. В итоге, вольно цитируя помянутого Бомарше, писать почти не о чем, поскольку куда ни ткнись, кого-нибудь либо мстительного и высокопоставленного, либо тупого и отмороженного обязательно обидишь.

Не то, чтобы это особо трогало — столько раз за последние несколько десятилетий обещали наслать проклятие или порчу, прикончить или хотя бы покалечить, а также жаловались и писали доносы и кляузы на всех уровнях, что это как-то даже уже стало привычным. Реализуется — ну, значит судьба такая. Нет, значит нет. Но всё-таки, доброе и оптимистичное откуда взять?! Переберём варианты. Природа. Звери и птицы домашние и дикие, которых встречал. Беспроигрышный вариант. Сетон-Томпсон, Даррелл, Гржимек, Джой Адамсон и Бианки про них много лучше писали, однако тема вечна и неисчерпаема. Книги. Литература велика и обильна, но некоторые жанры изучены довольно неплохо: те же исторические романы, научная фантастика и фэнтези. Писать не переписать. Путешествия. Где был, что видел. Прошлое — своё, друзей, родных и близких. Память пока не подводит, материала море. Ну и, в общем, достаточно. Хоть изредка, но отдохнуть душой…