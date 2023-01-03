Тула — город, который знает, про что и о чём он

Тула — город в 170 километрах от Москвы, в который определённо стоит съездить на выходные. При въезде в Тулу путешественников встречает мемориал «Защитникам неба Отечества», представляющий собой две несущие опоры, демонстрирующие траектории полёта двух самолётов: самолёт Фокке Вульф Fw-189 — невысоко над землёй, тогда как советский истребитель Ла-5ФН — на вершине опоры, устремившись ввысь. За мемориалом стоит реальная история о Герое Советского Союза Иване Вишнякове, награждённом орденом Александра Невского.

В городе есть немало интереснейших современных музеев. На улице Рязанской расположился оставляющий неизгладимое впечатление Музей обороны Тулы, посвящённый, как ясно из названия, Тульской оборонительной операции, длившейся с 24 октября по 5 декабря 1941 года и являющейся частью битвы под Москвой 1941–1942 годов. В годы Великой Отечественной войны Тула, под которой сгруппировался правый фланг ориентированной на Москву гитлеровской группировки, так и осталась непокорённым городом: её героические защитники смогли отбить все атаки.

Заходишь в Музей обороны Тулы — и тут же будто бы попадаешь на Московский вокзал, такой, каким он был в начале 1940-х годов. Идёшь дальше — и словно переносишься прямиком в фильм о Великой Отечественной войне.

Посетив музей и послушав экскурсию, вы узнаете о том, как в далёком 1941-м женщины строили баррикады, а те, у кого не хватало сил, заворачивали землю в одежду и тем самым укрепляли заграждения; о том, как сотрудники НКВД строго просматривали письма и вычёркивали строки, где простодушные авторы могли ненароком вписать важные военные сведения — мало ли, а вдруг враг перехватит? — и только тогда письма шли дальше; о том, как, чтобы согреть ноги вагоновожатой трамвая, перевозящего раненых, нагревали кирпичи и обкладывали ими вокруг стоп; о том, как подростки и пенсионеры, чтобы помочь общему делу, чинили вышедшее из строя оружие; о том, как хирург Борис Петровский учил медперсонал зажимать артерию, чтобы сократить потери крови; о том, как 14 декабря 1941 Владимир Успенский, которого называют тульским Левитаном, сообщил радостную весть — советские войска освободили Ясную Поляну от немецкой оккупации; и о том, как даже в годы войны в Туле продолжалась культурная жизнь, работали театры и кинотеатры, а на фронт отправляли посылки и среди них, конечно же, были и пряники.

7 декабря 1976 года за неоценимые усилия защитников Тулы городу было присвоено звание «Город-герой». Не будет преувеличением сказать, что вся Тула будто бы дышит этим званием. Куда ни устремите вы свой взгляд, рано или поздно в поле зрения попадёт фраза «Тула — город-герой». Она — повсюду. На автобусах и на плакатах, под крышами торговых центров. Самое время также упомянуть, что на территории Тулы можно увидеть немало крупномасштабных флагов России, гордо развевающихся на ветру, а на улицах установлены памятники боевой славы.

Каждому гостю города становится совершенно очевидно, что тулякам свойственен сильный патриотизм, о котором говорит облик Тулы. Если бы существовал рейтинг самых патриотически настроенных городов России, то Тула, пожалуй, была бы в первых рядах. Здесь искренне гордятся подвигами прошлого, ратуют за светлое настоящее и надеются на самое лучшее будущее.

Оружие, пряники и самовары — вот они, три главных символа Тулы. Первое проявляется даже в речи туляков. Например, когда в одном и том же месте собирается уж слишком много людей, они говорят: «и пушкой не пробьёшь». А один из самых известных музеев города — Музей оружия. Причём его коллекция начала зарождаться чуть меньше трёх веков назад. В 1724 году на Тульском оружейном заводе стали «старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение», как гласил указ Петра I. В 1775 Екатерина II приняла решение, что на основе коллекции стоит создать Палату редкого и образцового оружия, а в 1924 году музей стал общедоступным. В Музее представлено множество экспонатов, в том числе боевое, спортивное и охотничье оружие, а также холодное и метательное. А в тире на нижнем этаже можно попробовать себя в качестве стрелка.

Туляки ценят своё прошлое, помнят о нём и гордятся. Но не живут им одним! И живое доказательство этому утверждению — кластер Октава, расположенный в центре города. Прилагательное «живое» выбрано не случайно и не по ошибке: кластер действительно полон жизни. Здесь воплощаются в реальность новые идеи, а каждый гость имеет все шансы открыть для себя что-то новое, иначе посмотреть на привычные ему вещи.

Кластер открылся в апреле 2018 года и был задуман как креативное пространство. И правда — здесь творческие, любознательные, находящиеся в постоянном поиске умы могут порадовать себя и получить столь желанные впечатления. В кластере проводятся выставки современного искусства, лекции, мастер-классы. Здесь есть книжный магазин, библиотека и лекторий, коворкинг и уютное кафе. Кроме того, в кластере расположена студия звукозаписи Oktava Lab, Высшая техническая школа и техлаб Pro. Парк. А ещё — замечательный Музей станка. Пусть название музея не выстраивает в вашем сознании ложных ожиданий. Нет-нет, там совсем не скучно, и, пожалуй, после посещения вы занесёте Музей станка в список самых лучших, где вам довелось побывать. Здесь вам в современном мультимедийном формате расскажут историю промышленности города. Вы узнаете, чем и кем знаменита Тула, что отличает этот город от остальных. Вам также поведают немало интереснейших фактов, например, о том, что микрофонами с тульского завода «Октава» пользуются такие исполнители, как Мэрилин Мэнсон и Стинг.

Кластер Октава был построен на базе бывшего завода. Когда-то здесь были склады и покинутые всеми помещения, а теперь там кипит креативность и энергия города. И это далеко не первый раз, когда в Туле происходят подобные преобразования. Например, в далёком 1893 году по инициативе тульского врача Петра Петровича Белоусова началось преобразование городской свалки в парк, названный в его честь и ныне являющийся объектом общенационального достояния. А несколько лет назад было реорганизовано и облагорожено пространство набережной.

Тула активно развивается и привлекает всё больше туристов. Можно как устроить одиночное путешествие, самостоятельно выбирая музеи для посещения и гостиницы, так и отправиться в спланированный тур, например, с компанией Интурист (https://intourist.ru). Недавно был разработан новый тур в Тулу, в рамках которого всего за два дня — субботу и воскресенье — вы познакомитесь с яркими тульскими музеями и достопримечательностями. При этом за выходные вас захлестнёт волной сильных — концентрированных — эмоций. В тур можно отправиться начиная с 21 января.

Благодарю за путешествие компанию Интурист (https://intourist.ru).