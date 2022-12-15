Мужская струя в женском царстве

У нас, кажется, наметился альфа-самец в жанре фэнтези. Сервис Amazon, не удовлетворившись «Колесом времени» и «Властелином колец», анонсировал еще один сериал на мощной фэнтези-первооснове. Правда, на этот раз не книжной, а игровой.

История тупого брутального спартанца Кратоса, убивающего примерно всех языческих богов, в игромире считается культовой, несмотря на определенное, скажем так, спартанство: и в геймплее, и особенно в сюжете первой трилогии. В Amazon подумали и решили просто продублировать уже куда более обласканную игровую историю нового (скандинавского) цикла (релиз 2018 года), где Кратос с сыном отправились на самую высокую гору развеять пепел их матери и жены.

Эта строгая, очень мужская история вполне может зайти в уставшем от победоносных теток медиаполе, хоть немного оправдывая гендерные перегибы Amazon в том же «Властелине колец». Правда, смущает, что режиссером выбран Рэйф Ли Джадкинс, совсем не впечатливший в «Колесе времени». Да и по самой истории все может оказаться хуже надежд: возьмут, например, только завязку, а дальше примутся изгаляться под предлогом «чтобы было интересно и неожиданно знающим сюжет по игре».