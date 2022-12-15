В Мордоре только девушки, или кольцо женского всевластия

Сразу три режиссера будут снимать второй сезон «Властелина колец», и угадайте, сколько из них мужчины? Правильно. Первые четыре эпизода доверили Шарлотте Брандсторм, еще по одному досталось Луизе Хупер и Санаа Хамри.

Добавляем к этому персонажей. Кто у нас альфа среди эльфов — дамочка. Кто правит Нуменором? Дамочка. Кто возглавил деревню, чтобы спасти людей? Кажется, мы знаем ответ на этот вопрос. А ведь когда-то в Средиземье еще попробуй сыщи этих женщин — три с половиной на всю трилогию в десять часов.

Очень любим женщин, но нам одним кажется, что в Amazon как-то уж больно всерьез стали воспринимать свое название, превращая все, к чему прикасаются, в обреченное на вымирание женское царство?