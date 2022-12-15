Жили-были на свете разные люди…

Вечная тема интернета: какие мы и что о нас думают иностранцы. Или какие иностранцы и что о них думаем мы. И тут разнообразие конкретных вопросов и подвопросов бесконечно. Как где живётся нашим и как у нас живётся ненашим. Что где едят и как оно кому заходит (или не заходит). С классической похвалой отечественным блинам и пирожкам, середина на половину борщу с водкой и категорическим отрицанием холодца, селёдки под шубой и майонезных салатов, типа оливье или винегрета (который автор ел, ест и будет есть с майонезом и безо всякой квашеной капусты, которую любит саму по себе, но не запиханную в винегрет, где ей делать так же нечего, как любимой маме в спальне молодожёнов в первую брачную ночь). Ну и, понятно, где какой климат, транспорт и бытовые привычки.

Отдельная тема — рассказы тех наших, кто вышел замуж или женился за границу и, несколько реже, иностранцев, которые женились (чаще) или вышли замуж (много реже) на или за наших. Другое восприятие действительности — общение со страной и её обитателями куда более тесное, родня супруга (или супруги), с которой волей-неволей общаешься, общий быт… Между тем, разница между нами и иностранцами может в данном случае оказаться куда меньше, чем между гражданами России из отдалённых регионов между собой. Никто не пытался себе представить городского еврея, женатого на девочке из тайги или чукчу и, скажем, грузинку? А берегового эскимоса (они на Чукотке тоже живут) и девушку из Дагестана? Или Калмыкии? Про Москву и Питер и не говорим. А между тем, возможны варианты…

Как воспринимают наше кино, наши сказки, наш театр и всё прочее такого рода американцы, китайцы, индусы, кубинцы или африканцы? Что такое типичная российская квартира и её обитатели для француза, немца, англичанина, араба или итальянца? А их для нас? Наконец — самое простое: что такое (не кто, а именно ЧТО) их туристы для нас и наши для них? Туристы! С которыми никому в одном доме не жить, детей не заводить и вообще подолгу не общаться. Ох, как интересно читать такого рода заметки, особенно если хоть немного смыслишь в этнографии, разбираешься в истории и не растерял природного любопытства! А уж если сам много ездил по свету и повидал за свою жизнь хотя бы два-три десятка стран, как автору довелось…

Впрочем, автор, хотя и ездил по свету с широко открытыми глазами, любопытства не растерял и никакой предвзятостью ни в чей адрес не страдал и не страдает, трезво отдаёт себе отчёт в том, что был и остаётся человеком советского городского воспитания, так что никакими комплексами никогда не мучился и, насколько можно судить, их у него уже не будет никогда. Во-первых некогда: жить осталось не так долго, во-вторых ездить по свету перестал — больше неинтересно, сил особых на перелёты нет, да и условия для перемещения между странами теперь минимально комфортные, а напрягаться не пойми, не разбери зачем, он не любит. Но как на югах на улице носил в детстве сандалии с носками, так и будет носить, коль скоро туда судьба ещё занесёт. Привык к гигиене. Да и хлеб с супом как ел, так и ест. И ничего. Мир это терпел и ещё потерпит…

Не нравилось ему что-то из иностранной еды — не пытался себя переламывать. Зачем?! Привыкать к шведской вонючей селёдке или исландской тухлой акуле? Американскому, сладкому до тошноты арахисовому маслу?Индонезийскому дуриану, от которого ацетоном несёт?! Да мало ли на свете полной фигни, которую как из любопытства попробуешь, потом при одном воспоминании об этом наизнанку выворачивает! При этом мы своих вкусов никому не навязываем и чужих не оскорбляем. Не едят люди сала или свинины, не пьют алкоголь, не принимает у них душа чего-то, что для нас более чем нормально, так и не надо. Точно также, как не надо переться ни в свои, ни в чужие храмы в шортах, майках, топиках и мини-юбках, где следует, нужно снимать головные уборы или, напротив, покрывать головы…

Простые, в общем, правила, абсолютно несложно их выполнять… Как у Гиллеля Великого было, древнего еврейского наси, две тысячи лет назад? «Не делай другому того, чего не хотел бы ты от него для себя». Хорошая формула, ёмкая. Позволяет максимально мирно сосуществовать с другими людьми, у которых по определению всё другое, непривычное и иногда прямо противоположное тому, к чему ты и твоё окружение привыкли. Да и вы все для них — чужаки-чужаками. Как, впрочем, всегда в истории человечества и было. Только теперь самолёты появились, интернет, сетевые сообщества и прочая хрень, которая в общем и целом имеет прямое отношение к глобализации. Может, она, конечно, уже в основном и закончилась, но пока ещё остатки её кое-где есть. Так и живём…