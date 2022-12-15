Немного о пожарной и прочей безопасности

Интересно, когда в море выходит пассажирский корабль, никого не удивляют шлюпки на его борту, переборки в трюме, спасательные пояса по числу пассажиров и команды, спасательные круги, оборудование для тушения пожаров, запасы пресной воды и продуктов питания… Часто ли сейчас круизные лайнеры терпят крушение? Сколько раз в год приходится использовать всё вышеперечисленное для спасения человеческих жизней? А если сравнить эти показатели с числом выходящих в море кораблей? Ладно, сейчас с пассажиропотоком всё сильно припало, поэтому уточним. С тем, сколько в море уходило рейсов до коронавируса? Ни с какой экономической точки зрения такого рода оснащение судов нерентабельно. Чего же, никто шлюпки-то и спасательные круги на них не сокращает? Провели бы реформу, сэкономили немеряно бабла…

То же самое, насчёт самолётов. Там и кислородные маски над каждым сиденьем, и надувные жилеты под ним, и выходы аварийные с надувными трапами… Насчёт парашютов не скажем — может у экипажа они и есть, но не исключено, что и у них нет. Чего ради им, в самом деле, такие привилегии давать по сравнению с пассажирами? Хотя на военных бортах есть и парашюты, и системы катапультирования… Причём они как раз активно применяются и многим лётчикам жизнь спасли. Но насчёт пассажирских рейсов… Про использование в случае чего аварийных выходов и тех же надувных трапов сообщалось неоднократно. Насчёт спасательных жилетов — тишина, хотя авиалайнеры, бывает, в океан падают. И тем не менее, никто от них избавиться ни из каких финансовых соображений не предлагает. Питание на борту отменяют, урезают или дают какую-то фигню за изрядные деньги — это да. Но не более, чем.

Пожарные лестницы — во всех зданиях, выше определённого количества этажей, включая нью-йоркские небоскрёбы, строят. Долго над ними стебался, потом перестал, когда после теракта 9/11 по ним из офисов, расположенных на чёрт знает каких уровнях «Близнецов», несколько знакомых спустилось и спаслось. Притом, что они не поленились размять ноги и не стали, как предлагала инструкция, ждать спасателей в холлах у лифтов, где погибли все, кто уселся ждать, вместе с самими спасателями, полицейскими и пожарными, которые к ним бегом на выручку спешили по тем же пожарным лестницам. А ведь согласно всем негласным нормам модернизационных и оптимизационных реформ, которые в нашей стране так долго проводились и до сих пор всё ещё идут, надо бы эти самые пожарные лестницы извести как класс, вместе с пожарными выходами и прочей не приносящей хозяевам дохода фигнёй. Бывает, их и ликвидируют. Только последствия очень уж трагические.

Что до обычной жизни… Вот, живёт страна. История у неё, мягко говоря, нелинейная. То войны, то революции, то бунты, то перевороты, то смена режима без большого кровопролития, как в 1991 было, то ещё какая хвороба. К чему население до того привыкло, что его ничто в этой жизни уже не удивляет: накрыться всё может медным тазом в какой угодно момент в каком угодно уголке постсоветского пространства, включая Россию, у которой никакой особой индульгенции на вечное существование нет ни от Г-спода Бога, ни от Ленина-Сталина, ни от всех прочих её правителей, бывших и нынешних. Отчего, трезво осознавая это, такое значительное число людей с деньгами понакупили себе недвижимости за границей и перевели туда кучу денег, где сейчас эти деньги, дома, а также яхты, самолёты и прочие активы и накрылись. Не фиг было доверять сказкам про то, что на Западе всё всем навсегда гарантировано!

Ну, а если этот, вроде бы наипростейший страховой метод подвёл, куда бедному крестьянину податься? Наиболее нервные, из людей с самой тонкой душевной организацией и искренней верой во все те пугалки, которыми интернет стращает, при первых признаках чего-то не того, к чему они привыкли, свалили куда глаза глядели и постарались там укорениться, хотя бы через вид на жительство или другие такие же прибамбасы — у кого заранее полученного второго гражданства не было. Другие, более хладнокровные, типа автора и подавляющей части прочего населения, положились на исконный отечественный «авось» и пока что не прогадали. С другой стороны — может всё окружающее накрыться? Да запросто, как и везде. И тут нигде никому ничего не поможет. Вот тогда и будем смотреть, как выживать в случае прихода толстенькой полярной лисички.

Придётся отбиваться от бандитов, партизанить в случае иностранной оккупации (у нашей страны в этом деле такой опыт есть — закачаешься), спасать близких… Что Б-г даст, то делать и придётся. Поскольку надежда на то, что жизнь сама собой как-нибудь организуется, либо придёт свыше кто-то земной, али небесный, и её для малых сих по каким-то непонятным принципам организует, не слишком реальны. А если и придёт — большой вопрос, кто именно и зачем придёт. Хотелось бы, конечно, чтобы корабль нашей государственности был в централизованном порядке оснащён всеми теми системами, которые позволят его пассажирам уцелеть в случае, если она рухнет или всерьёз засбоит, да куда там… В лучшем случае ОБЖ, начальная военная подготовка в школах (и ведь её ещё ввести надо!), да курсы для «выживальщиков» и прочий спорт и боевые искусства, в основном платные. А как партизанить или с бандитами, диверсантами и террористами бороться, сам соображай. Жаль, конечно. Неправильно это, да система такая.