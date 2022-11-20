{ 20 ноября 2022 }

Глава МАГАТЭ сегодня удивил

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня удивил и одновременно — не удивил

Удивил тем, что после очередного обстрела Запорожской АЭС, когда снаряды упали рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, буквально заверещал, требуя прекратить эти обстрелы. А не удивил тем, что заверещал в пустоты, ни к кому конкретно не обращаясь, будто бы не зная, кто эту самую Запорожскую АЭС обстреливает.

Да и вправду — а может, на самом деле, не знает? Ведь это так сложно определить. Да и вариантов масса. Может это русские сами себя обстреливают? В логике Рафаэля Гросси — может быть. Отгоняют орудия на удобное расстояние, а сами сидят на станции и командуют «Огонь!». И в них летят собственные снаряды. Может это аттракцион такой у этих русских. Дикие же люди, варвары.

Или ещё вариант, то очень вероятный, что это какие-то злые инопланетяне, прямо из космоса. Подогнали звездолёт, какой-нибудь «Разрушитель» и лупят из бортовых орудий калибра 155 миллиметров. Во славу Галактического Императора. Только вот, вряд ли они услышат и поймут Рафаэля Гросси. Частота у них для связи другая.

Ещё Запорожскую АЭС могут обстреливать Иран, или Северная Корея. Не-не, не улыбайтесь, реально ведь. Помните, как американцы в Польше и Румынии системы противоракетной защиты поставили? Против них же. И то, что в Польше ракету с Украины не сбили — всё это только подтверждает. Вот если бы была ракета иранская, или северокорейская — точно бы сбили. А украинскую просто за свою приняли, за родную.

В общем, как видите — вариантов масса. Среди них нет только одного — что ЗАЭС обстреливает Украина. Да и откуда ему тут взяться-то? Бред же…

Голос Мордора


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