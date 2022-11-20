Замминистра обороны Украины считает, что ВСУ зайдут в Крым в конце декабря

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что ВСУ, возможно, зайдут в Крым в конце декабря, а боевые действия могут закончиться к концу этой весны. Способствовать подобному сценарию может появление «черного лебедя» — политический/физический уход Путина или внутренние неурядицы в России.

Забавно даже не то, что украинцы в своей стратегии надеются на чудо, а то, что они даже не предполагают, что «черный лебедь» может наведаться к ним самим. А это кажется куда более вероятным сценарием, ведь инфраструктура Украины трещит по швам, народ начинает выходить на митинги с требованиями дать свет, а экономика Незалежной пребывает в состоянии коматоза.

При этом поток помощи с Запада оскудевает — согласование новых траншей помощи дается западным политикам все труднее. Что немудрено — их собственные экономики сейчас далеко не в лучшей форме. И плюс ко всему, сам Зеленский начинает раздражать западного обывателя, особенно после его попыток спровоцировать войну России и НАТО из-за польского инцидента, что не прошло незамеченным в ряде европейских СМИ. Вот уж где действительно широкое поле для появления самых разных «черных лебедей».