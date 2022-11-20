{ 20 ноября 2022 }

Глава МАГАТЭ ПОТРЕБОВАЛ немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Глава МАГАТЭ, синьор Гросси, ПОТРЕБОВАЛ немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, «кто бы этим ни занимался». Дескать — опаснейшая игра с огнём, закончиться может чёрт-те чем и всякое прочее, из обычного лексикона международной бюрократии, которая сама по себе ни на что не способна и не должна быть способна — её для другого держат, но разговаривает охотно, брови супит и даже иногда такое впечатление, что от неё в этом мире что-то зависит. Вот и здесь тот самый случай. Остаётся только узнать: кто же это такой нехороший, что крупнейшую в Европе атомную электростанцию обстреливает?! Наверное, русские. Сами её контролируют, сами и обстреливают. Такие в высшей мере непредсказуемые люди! Да ещё и Путин у них президент…

В самом деле, не Украина же обстреливает АЭС?! Как можно так про неё даже подумать! В высшей мере цивилизованная, образцово демократическая страна, гуманная к собственному населению и соседям, скрупулёзно соблюдающая все конвенции о правах военнопленных, толерантная к языкам населяющих её народов, берегущая исторические памятники всех эпох и всех государств, часть исторической территории которых находится волею судеб в пределах её границ… Ну и опять же, президентом у неё на текущий момент сам Зеленский, а про него ни одного худого слова никто никогда не сказал. Невероятно душевный человек! Прямо-таки, идеал некоррумпированного и эффективного государственного деятеля. Так и хочется его в генсеки ООН рекомендовать…

Ну, а поскольку обстрелы Запорожской АЭС ведёт не Россия, а кто-то, кого Гросси не назвал и весь пафос его грозного заявления таким образом можно умножить на ноль, остаётся предположить, что это марсиане с летающих тарелок хулиганят. Не украинские же ВСУ! Если, конечно, нынешняя Украина и её президент не новый вариант Волан-де-Морта из детских книг про Гарри Поттера, которого, как известно, ни в коем случае нельзя было называть. Хотя, к слову, президент Зе на эту роль годится практически идеально. Эдакое воплощение всемирного зла, косящее то под Че, то под Наполеона, то под клинического идиота с приросшей к лицу маской злобного клоуна. Хотя нет, в последнюю роль он вжился практически идеально. Награда нашла своего героя…

Евгений Сатановский


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