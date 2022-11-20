У России надо остров Врангеля отобрать

Новая фенечка из Америки прилетела: теперь у нас надо остров Врангеля отобрать. Чего ради? А не фиг ему быть частью России. И не из-за того, что там белых медведей полно — их и на севере Канады достаточно, и в Гренландии, и на Шпицбергене. Только в Антарктиде нет, но там пингвины и нет под боком Северного Морского Пути. Так что пока что американцам она не до такой степени интересна, как Арктика. Впрочем, их идея насчёт острова Врангеля стоит того, чтобы обратить на неё самое пристальное внимание. А то в очередной раз лопухнёмся, как с соглашением Бейкер-Шеварнадзе в конце советской власти и подаренным норвежцам Медведевым спорным сектором в Северной Атлантике, и нас из Арктики со всеми её ресурсами и транспортными коридорами вышибут в одночасье.

Тут только начни территории отдавать, уступать и раздаривать или менять их на бусы, руководствуясь тем, что тебе, такому всему из себя крутому и столичному, они не очень-то и нужны, а земель в стране и без того много. Мигом останешься в резервации сидеть, посредине какой-нибудь пустоши, как те американские индейцы. И начинай тогда томагавком размахивать и криком в ООН и судах международных жалобно кричать, не начинай, ничего не поможет. Отправишься на помойку истории без вопросов и без возврата. Да так, что изучать тебя будут только археологи в университетах будущего. Были же в прошлом великие столицы, про которые и память к нашим временам стёрлась, насчёт того места, где они стояли. Вавилон, Персеполис, Тикаль, Ангкор-Ват, Большой Зимбабве…

Москва и Питер при таком подходе к своим непосредственным обязанностям двора, бояр и поместного ополчения запросто в этот список могут уйти. Начнут с острова Врангеля, а потом глянь, уже и Дальний Восток с Курилами и Сахалином не наш, и Сибирь с Уралом, и Поволжье, и Северный Кавказ с Причерноморьем и Нечерноземьем… Тут только начни! Хотя с другой стороны: если американцам до такой степени важен остров Врангеля, можно предложить им равноценный с исторической точки зрения обмен. Значит, они нам Аляску, Калифорнию и Гавайи, на которых наши ещё каких-то 200 лет назад присутствовали, а Аляска и кусок Калифорнии в районе Сан-Франциско вообще частью России, спасибо Баранову, были, а мы им разрешим на наш остров Врангеля круизы запускать. Заодно и медведей наших белых их туристами подкормим…