Как американский президент на нашего обиделся

Тут после Валдая американский президент на нашего то ли обиделся, то ли решил под дурака сыграть, что у него до того убедительно получается, что невольно закрадывается смутное подозрение: а может он вовсе и не играет? Может, там всё по старинной русской пословице идёт: «Я не дурак, я родом так» и он именно оттого такие кадры себе подбирает и сам себя так ведёт? Но не будем о грустном. Так вот, непонятка возникла у президента Байдена на тему того, какого дьявола президент Путин вспоминает о наличии у России ядерного оружия, если подтверждает, что первым его применять не собирается и вообще в российской доктрине национальной безопасности всё прописано — смотрите первоисточники и не приставайте к нам с дурацкими вопросами…

К слову, Байден опять мимоходом занудил насчёт российского ТАКТИЧЕСКОГО ядерного оружия. Как мужику написали операторы его речевого и двигательного управления текст насчёт тактического ядерного и химического оружия, которое Россия непременно на Украине за каким-то хреном должна вот-вот применить, так он его на автомате непрерывно и транслирует, вместе со всеми прочими своими придурками. Причём в последнее время про химическое оружие на Украине американцы говорить перестали, то есть решение ими принято в пользу оружия ядерного и именно его они на несчастной Украине и рванут. Что, с точки зрения автора, для них будет интересным экспериментом на тему возможности ведения против нас в Европе ограниченной ядерной войны, а для Украины и, не исключено, всей прочей Европы, началом конца.

Какого именно конца? Да, в общем, полного. Армагеддон настанет в пределах отдельно взятой части света. И тут ответ на вопрос Байдена прост и незамысловат, как и всё, по-настоящему важное в этом мире. Путин оттого с ласковой улыбкой напоминает про российское ядерное оружие, что если надо, его непременно применят. И вовсе не тактическое. Не по Украине. А какое и по кому — пускай Байден сам догадается. Очень полезно для развития когнитивных способностей, поднятия бодрости духа и ощущения полноты жизни — пока она, конечно, есть. Он же ещё в президенты Америки на новый срок собирается переизбираться? Так вопрос, благодаря политике Америки в отношении России, сейчам стоит не так, сможет ли он сделать это физически, а совершенно непонятно, будет ли ему куда переизбираться вообще.

Логика нам о чём говорит? Не будет Америки, не будет и поста её президента. Так что вопрос о том, кто его займёт и какие шансы в этом у Байдена, стоять не будет. Что тут непонятного? Ему на это намекают, намекают… А он, делая вид, что не понимает, о чём идёт речь, всё придуривается и придуривается, велоцерептор старый. Хотя, чего тут непонятного? Как когда-то Голда Меир говорила: “У Израиля атомной бомбы нет, но если надо — мы её применим”. Что до нас, такого рода словесных конструкций начальство не применяет, оно честно говорит: “У нас она есть и не одна — их у нас до хрена и вы их никак отбить не сможете. Но применять мы их не хотим”. Что вовсе не означает ни то, что не сможем, ни то, что не будем. Почувствовал бы разницу, старый американский дурак, пока время есть! Его ведь не так много осталось…