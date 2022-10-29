Путин и Валдай

В очередной раз на Валдайском форуме пообщался с его участниками и прессой российский президент. Почти четыре часа его вопросами доставали, он на них отвечал, а Фёдор Лукьянов как всегда блестяще, как он это умеет, помянутое мероприятие модерировал. Что называется, зрелище было увлекательным и держало аудиторию в тонусе и на большом подъёме — и ту, что сидела в зале, и ту, что находилась у телеэкранов. Основное впечатление: очень умный, в высшей мере обаятельный, корректный, абсолютно незакомплексованный и совершенно искренний человек общается с залом, полным людей со всего света, самых разных цветов кожи, национальностей и вероисповеданий, не говоря уже о принадлежности к тому или другому государству, с большим тактом и уважением ко всем присутствующим и немалым юмором в отношении тех, кого там не было и по определению быть не могло, но всем было понятно, о ком идёт речь, благо они это более чем заслужили.

В общем и целом понятно, что нынешний мир по уровню его управленческой элиты разделился на две неравные группы определённого стиля и класса и некоторое мигрирующее между ними «болото». В одной из помянутых групп — государства, лидеры которых представляют собой партийный планктон, неясно как и зачем всплывающий наверх, становясь президентами, премьер-министрами, канцлерами, министрами и прочими начальниками, не имея для этого ни малейших данных, за исключением склонности к интригам и умению их вести, топя конкурентов как котят. Как правило — это либо яркие, наглые, максимально подлые и лживые популисты (а иногда и просто шлюхи обоего пола), либо бюрократы: мелкие, унылые, ничего из себя не представляющие серые мыши, до того скучные, тошнотные и бессмысленные, что их никто не трогает по пути наверх, они там неожиданно сами для себя и окружающих оказываются и иногда застревают надолго. Пока самые крутые друг друга топят, те, на кого никто не обращает внимания, делают блестящие карьеры…

Во второй категории — страны, которые возглавляют личности. Можно как угодно относиться к Путину и Си Цзинпиню, Эрдогану и Моди, рахбару Хаменеи и Орбану, арабским монархам и африканским и арабским военачальникам, ставшим президентами своих стран, а также постсоветским, азиатским и латиноамериканским Большим Парням (и Дамам) самого разного исходного происхождения, но одного у них не отнять: каждый из них — фигура. У них, их окружения и их стран разные интересы и иногда они не просто взаимно пересекаются, но и диаметрально противоположны. Но всё чаще вместо того, чтобы сталкиваться лбами, к вящему удовольствию стран из первой категории, которые именуют себя либеральными современными западными демократиями, они договариваются между собой, благо там есть кому договариваться: все эти люди отвечают за свои слова лично, а не забывают о них через минуту после того, как их произнесли, списывая на то, что сами-то бы они хотели свои обязательства выполнять, но…

В общем — понятно. При этом в первой категории ВЕСЬ блок стран, контролируемых сегодня Соединёнными Штатами, включая Канаду, Австралию, Великобританию, Новую Зеландию Японию, Южную Корею и практически весь Евросоюз, который явно дышит на ладан. Причём самой Америки состояние внутреннего бардака, измельчания правящей элиты до молекулярного состояния, раздрая и потери ощущения реальности касается ещё больше, чем всех прочих участников этого коллективного клуба самоубийц. Такое впечатление, что она первой взбесилась, а всех остальных просто перекусала, как с лисами или собаками и бывает. Ну, бешенство вообще штука заразная… Но это уже о другом. В общем, после ответов Путина только один непрояснённый до конца вопрос у его аудитории остался: кто же был неназванный им по имени придурок, из числа европейских лидеров, с которым он в деталях по Сирии обо всём договорился, а тот потом съездил в Вашингтон и по возвращении в Париж всё обнулил?! До того интересно было бы это узнать… Интрига, однако!