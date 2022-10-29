«Зачем России оперетта» — новый фильм Дарьи Виолиной и Сергея Павловского

Извечный спор — что лучше: кино или театр? — нашел неожиданное решение! В год 95-летия Московского театра оперетты был снят полнометражный фильм. Поведать удивительную историю неугасающей зрительской любви генеральный директор театра Владимир Тартаковский доверил известным документалистам Дарье Виолиной и Сергею Павловскому.

Многие фильмы этих соавторов награждены премиями международных фестивалей, но почти всегда их работы были посвящены самым драматическим периодам в жизни страны. Война, сталинские репрессии, Холокост. И вот такая неожиданная «смена регистра» — музыка, танцы, оперетта… «Есть разные подходы к работе с документальным материалом. Для нас с Сергеем Павловским есть один, пожалуй, самый важный критерий — нам необходимо полюбить своих героев. И тогда появляется шанс сообщить эту любовь экрану и передать зрителям фильма. Надеюсь, что в случае с картиной «Зачем России оперетта» нам это удалось, потому что мы, на самом деле, искренне и глубоко полюбили людей, работающих в стенах Московского театра оперетты. Хорошо зная атмосферу многих творческих коллективов, мы начинали работу с некоторой тревогой. Но нам повезло — не только на сцене, но и за кулисами этого театра царит удивительный мир единомыслия и братства, в котором нет равнодушных, и каждый делает всё для общего успеха — делится своими впечатлениями автор фильма Дарья Виолина — обычно в наших фильмах довольно много авторского текста, но на этот раз мне хотелось дать слово героям, а их около 40 человек, и каждого важно услышать».

Фильм охватывает историю театра с 1927 года, когда его возглавлял основатель театра, знаменитый комик Григорий Ярон, проработавший здесь 36 лет, до наших дней, когда театром руководит Владимир Тартаковский, и тоже уже более 30 лет. Рассказ о лучших классических опереттах в фильме соседствует с современными мюзиклами мирового класса, которые поразительным образом уживаются на одной сцене. И в этом тоже уникальность Московского театра оперетты, таким разнообразным репертуаром, наверное, не может похвастаться сегодня ни один музыкальный театр.

«Для меня самой сложной и необычной задачей в работе над этим фильмом стала не только необходимость познакомить зрителя за один час экранного времени с десятками настоящих шедевров этого жанра, но и сохранить ощущение праздника и бурлеска, которым ты заражаешься в зале как зритель. Я постарался и сам фильм сделать в жанре оперетты, сохранив очень высокий темпоритм повествования и задор, присущий этому жанру», — говорит режиссер фильма Сергей Павловский. Конечно, увидеть на экране не только лучшие сцены из прославленных спектаклей, но и всё, скрытое от глаз обычного зрителя — закулисье и каторжный труд людей, выбравших творческую профессию. Читка пьесы, балетный станок, долгие репетиции, и, наконец, премьера…

Среди героев фильма ушедшая великая Татьяна Шмыга и легендарные Герард Васильев, Светлана Варгузова, Юрий Веденеев, над которыми, кажется, не властно время, они и по сей день собирают полные залы. В кадре и новые поколения артистов, молодые и талантливые — на них держится современный репертуар. Композиторы, режиссеры, поэты и даже знаменитые эстрадные исполнители, которые тоже начинали на сцене Театра оперетты — все в новом документальном фильме «Зачем России оперетта».

Премьера фильма на телеканале «Культура» запланирована на 24 ноября 2022 года.