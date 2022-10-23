О происходящем в окружающем нас мире. Взгляд с американского шестка

Отвлечёмся немного от сиюминутных проблем и попробуем порассуждать о том, как выглядит текущая ситуация с точки зрения американского начальства. А то мы всё больше рассуждаем о том, когда Америка на-бнётся, какие там цены на бензин, да что «Трамп придэ, порядок наведэ». Ну, или с точки зрения гуманизма и общечеловеческих ценностей руками всплёскиваем, притом, что на эту тему вообще никто, кроме нас не заморачивается. Ещё бы про «слезинку ребёнка» наши остолопы начали приговаривать, Достоевского вспоминая, так и совсем пришла бы пора дурку звать. Меж тем, с той стороны океана всё видится в шоколаде, по крайней мере тому коллективному слоноослу, который всей этой звёздно-полосатой бандой рулит. И для этого у них есть все основания.

Что мы про них говорим и пишем, там никого, кроме отдельных умных интеллигентных людей, преимущественно советского происхождения, типа Дмитрия Саймса, не интересует. Но на каждого Саймса есть десяток циничных и нагловатых Ариэлей Коэнов, сотня-другая наивно-тупых Майклов Бомов и тысяча Грегори Винниковых, о типаже которого писать вообще излишне — пускай пока в рубрике «их разыскивает полиция» повисит. Хотя если она его найдёт, то за всё, что этот персонаж в Америке наколбасил, кинув всех, кого только мог и не мог на немалые даже по американским меркам деньги, висеть ему до Страшного Суда, и не на стенде с фотографиями. Пожил бы 90-е у нас, запросто в министры бы вышел. Тогда таких чижиков в правительстве было охренительно много. Да и сейчас не всех ещё оттуда убрали.

Но если говорить не о них, а о реальных боссах и боссах боссов, им ситуация должна представляться вполне позитивной и заслуживающей всяческого поощрения и развития именно в том направлении, куда она волею судеб идёт. Советский Союз наши собственные жадные, глупые и в высшей мере аморальные и циничные начальники развалили? Развалили. Между собой немедленно сцепились? Сцепились. Шикарное поле для геополитических интриг! «Разделяй и властвуй», сколько угодно. Все против всех, Америка главный арбитр, Польша, Турция и даже Румыния, на которую пробы ставить некуда — полуглавные, а на просторах бывшей конкурировавшей по всем направлениям сверхдержавы идёт такая драка, что мама не горюй. Знай только её деньгами, техникой и чуть-чуть людьми подпитывай.

Японию американцы, начиная с середины 70-х раздели, разули и на Россию притравили? А то! Полностью в стойле, стреножена и никаких вольностей себе уже не позволит. Зря Ли Якокка насчёт неё переживал. Южная Корея с одной стороны находится под плотным присмотром американских военных баз, с другой — шугается Кореи Северной с её ядерными арсеналами, с третьей подпитана военными заказами на Польшу, которая должна быть ею в скором времени перевооружена и подготовлена к роли новой Украины, готовой воевать с Россией до последнего поляка, как Украина воюет и будет воевать до последнего украинца. Отличный получился гамбит! И чем такая ситуация должна американское начальство не устраивать? Им как раз она чрезвычайно нравится, да оно и понятно.

С Китаем проблемы? Так если с ним сейчас справиться не удастся, просто будут и дальше сотрудничать в рамках привычной концепции существования в мире не одной, а двух сверхдержав, как с Советским Союзом было. Тем более, что экономики их и финансовые системы переплетены в такую «Кимерику», как у нас ни в какие времена «конвергенции двух систем» не было, да и во все последующие, когда республики бывшего СССР превратились в колонии, протектораты и поляны для каких угодно социальных, политических и экономических экспериментов Соединённых Штатов, тоже не было и нет. И что с того Китаю? Ему, если его экономическую поляну оставить и её не мешать осваивать, так чего ему за нас, ревизионистов и подлых предателей дела строительства социализма переживать?

С Европой США по большому счёту разобрались, а с теми, с кем разобраться ещё не удалось, разберутся. Если уж они пришибли Германию, Францию и Великобританию (а они их пришибли и никакой конкуренции ни с чьей стороны в Евросоюзе, поставленном ими под жёсткий контроль, уже не боятся), вышибли Швецию и Финляндию из их нейтралитета и готовятся натравить Грецию на Турцию, как втравили нас в драку с Украиной, чего им насчёт Сербии и Венгрии париться? Мимоходом подомнут. И, кстати! Израиля в качестве сколь бы то ни было самостоятельного игрока, способного на проведение собственной политики, тоже давно не существует. Заметно невооружённым глазом. Ну, а что до Африки и Латинской Америки — американцев там, конечно, не любят, но на фига им любовь каких-то африканцев и латинос?!

Всё, что им нужно по части сырья они оттуда получат. И из Азии получат — никто ни из каких соображений от торговли и прочих направлений сотрудничества с Соединёнными Штатами отказываться не будет, включая арабов, Индию и Пакистан. Решили бы Иран оставить в покое, санкции с него снять и деньги, замороженные в американских банках вернуть — не все, но хотя бы частично, так и персы бы их в гланды целовали. У них для этого желающих в их собственном начальстве более чем достаточно. Впрочем, их и у нас не меньше. Заметно по всем уровням нашего политического, финансового и военного «истеблишмента». Мы-то, холопе неразумные, по советской привычке полагаем, что верха о стране и народе радеют, а хрен их знает, о ком и о чём они на самом деле заботятся.

Отчего, кстати, на Украине так всё косо, криво и непонятно идёт? То ли воюем мы там, то ли СВО какую-то проводим. Что это такое понять никак невозможно, да и не надо понимать, а то ещё разберёшься не дай Б-г во взаимном пересечении интересов конкурирующих между собой ведомств, лоббистских групп и отдельно взятых олигархов, так и вообще грустно станет. Поскольку совершенно точно это никакое не возрождение страны в границах СССР, на что многие по простоте душевной надеялись и даже не реализация более скромных планов организации безопасной для России внешней периферии, согласно декабрьскому ультиматуму, а чёрт те что и сбоку бантик. Одно понятно: ни хрена про то, что там на самом деле будет, никто в верхах понятия не имел и ни в какой мере не был к этому готов.

Теориям дурацким политологов и политтехнологов начальство следовало, а жизнь совсем другой оказалась. Это сейчас и разгребаем. И, главное, какой бы ахинеи оно ни наворотило, менять его ни в коем случае нельзя — на его место такие вурдалаки придут, что мало никому не покажется. И свару внутреннюю затевать нельзя — страна в один миг развалится, чего американцы хотят и на что совершенно открыто ставят. А масса народу, являющегося носителями высших государственных секретов, сейчас у них в кармане, как тот же Чубайс и всё его ближнее окружение — да и не только оно. И до сих пор каналы диалога с Западом открыты и переговоры по ним ведутся. То есть они против нас ведут войну, которую мы против них не ведём, а мы с ними разговоры разговариваем, включая уровень министров обороны. Даже трогательно…