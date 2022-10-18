Тем временем в западном прокате терпит крушение звездный «Амстердам» Дэвида О. Расселла.

Картина с Марго Робби, Кристианом Бейлом, Рами Малеком, Аней Тейлор-Джой, Робертом Де Ниро и еще дюжиной звезд в прокате пока заработала всего чуть более $18 млн при предположительном бюджете $80 млн. Западные СМИ пишут, что студия 20th Century Fox потеряет на картине примерно $100 млн.

В честь краха фильма Расселла Variety вспомнила еще 27 относительно свежих и хороших фильмов, которые также провалились в прокате.

Среди них — знакомые все лица: «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, недавний «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера, «Последняя дуэль» Ридли Скотта, «Бойцовский клуб», два фильма Пола Томаса Андерсона, есть Скорсезе, Аронофски и другие.