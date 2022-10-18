{ 18 октября 2022 }

Анкара получила гарантии США по выходу российской агропродукции на мировой рынок

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара получила гарантии США по выходу российской агропродукции на мировой рынок. Турция, по его словам, предлагает обнародовать эти гарантии для ООН и России, чтобы снять вопросы на этот счет и продлить Стамбульские соглашения о вывозе зерна с Украины на полгода или год.

Если информация верна, то это значит, что Турция и США видят для себя выгоду в пролонгации Стамбульских соглашений. Она, в принципе, очевидна — Запад и Турция, а не страны третьего мира, получают украинское зерно, что снижает стоимость продовольствия на внутреннем рынке этих стран. А это важно для завоевания симпатий населения.

Есть ли от этого выгода России? Только в случае реального, а не мнимого освобождения наших экспортеров от ограничений. Санкций в отношении продовольствия, напомним, в принципе и нет. Однако есть ограничения против наших банков (отключение от SWIFT) и боязнь торговцев попасть под вторичные санкции США. По второму пункту, допустим, США могут снять опасения, но что делать с взаиморасчетами? Сомневаемся, что эти ограничения будут сняты.

Кроме того, не будем забывать о словах президента, заявившего о возможности провоза взрывчатки для подрыва Керченского моста посредством зерновоза из Одессы. Если это действительно так, то процедура проверки судов, задействованных в сделке, имеет серьезные недостатки и должна быть пересмотрена. С чем, разумеется, Украина будет не согласна. В этой связи перспективы продления зерновой сделки пока что выглядят туманно.

Мейстер


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