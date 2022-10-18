Блинкен, Стэнфорд и клопы

Как хорошо, когда приходится иметь дело с честными и откровенными людьми! Особенно радует, когда люди эти так бесхитростны, самоуверенны и глупы, как нынешний госсекретарь Соединённых Штатов. Нет, как посмотришь на Энтони Блинкена со стороны, на первый взгляд он даже ничего. Белый мужчина средних лет, что для нынешней Америки с её бзиканутостью на продвижении каких угодно меньшинств на какие угодно посты, лишь бы не белых мужиков, на которых в тамошней политике только что не загонную охоту с собаками скоро будут устраивать, вообще редкость. Опять же, внешне, конечно, ничего особенного, но и не так, чтобы совсем мерзота. Терпеть можно. А как рот раскроет, скажет чего — точно Блинкен. Иначе и не назовёшь. Наглый — закачаешься. Но, повторим, честный, хотя и полный осёл.

Высказывание его, сделанное мимоходом в Стэнфордском университете, насчёт того, что мир остро нуждается в благотворном и всеобъемлющем руководстве Соединённых Штатов, иначе он (мир) может пойти неправильным путём, заслуживает коллективных оваций представителей всех остальных 192 стран, числящихся в ООН, где их вообще-то 193, но самая главная и, судя, по Блинкену, практически единственная из них, которая совершенно точно «знает как надо», США, не в счёт. Она призвана этим стадом рулить и будет своего добиваться, пока есть жизнь на Земле. А что от американского руководства ни их конкурентам, ни их партнёрам и союзникам, ни всем, кто просто мимо проходил, ничего хорошего не было, нет и не будет, так это сущие мелочи.

Не стоит на них обращать внимания, главное, чтобы Америка всеми руководила. Умеет она это делать или нет, зачем ей это самое руководство и какие от него бывают результаты для кого-то, кроме самой Америки, подгребающей под себя все ништяки на планете, а всё, что она переварить не может, уничтожающей на корню, способна ли она с её претензиями на мировую гегемонию сама с собой разобраться, не суть важно. Главное, чтобы руководила всем и всеми именно она. А то… И дальше самое интересное: какие, согласно Блинкену, есть ещё варианты? Их он описал два — один другого хуже. Первый: плохой. Миром будет руководить кто-то другой, типа Китая. И это будет не по-американски, значит автоматически не в интересах Америки.

Второй ещё хуже. Миром никто не будет руководить, как было до того, как Америка вообще появилась на свет Б-жий в качестве государства и ещё долго после того, до самой Второй мировой войны и до самороспуска СССР, когда, большое за это спасибо Горбачёву и Ельцину, мир наконец-то обрёл в лице Соединённых Штатов единственного гегемона, став однополярным. И если сейчас он этого гегемона потеряет, как этому миру жить, Блинкен понять не может. Его (этот самый мир) «заполнят плохие вещи перед тем, как его заполнят хорошие вещи». Что несомненно ужаснее ужасного. Понять бы только, какие? Хуже, чем всё то, что американцы и со всем остальным миром, и сами с собой творят, придумать уже, вроде бы, нельзя. Или можно? Ну, Блинкен уверен, что да.

От американского самодовольства, эгоизма и наглости тошнит даже тех, кто этой стране изначально симпатизировал, как было с автором и многими из его знакомых и друзей. Да и до сих пор многое из того, что в ней есть, вызывает искреннее уважение. Мосты и тоннели, автострады и национальные парки, музеи и библиотеки, зоопарки и океанариумы отлично устроены. Кампусы университетов симпатичные, хотя учат там в последние годы чёрт знает чему. Кладбища обустроены — поскорее бы Блинкен и всё нынешнее руководство Америки там легло на вечное упокоение. Соборы грандиозны. Деловые центры впечатляют. Памятники и мемориалы неплохи, которые, конечно, ещё не свергли в борьбе за новую справедливость, которая в Америке означает осквернение и опошление всего, что всем тем нынешним извращенцам, которые там держат масть, не нравится.

Очень неплохая музыка. Очень хорошая литература — обычная, нормальная, а не та, которая продвигает «новые ценности», типа ЛГБТ, назойливой расовой и гендерной толерантности по-американски и прочей хрени. Очень неплохой кинематограф — только не современный, со всеми нынешними американскими извращениями, противоречащими всему обычному, человеческому. И, к слову, совсем неплохая еда — если, конечно, забыть про всё то дерьмо со вкусом дерьма, запахом дерьма и видом дерьма, которым Америка, разрекламировав его до небес, кормит и поит большую часть своего собственного населения и изрядную часть остального человечества. Впрочем, на выходе получаются такие невероятные жиртресты…

Есть в Америке много хороших спортсменов, а если отобрать у неё культуру массового грубейшего допинга для своих под причитания насчёт того, что соперники что-то не то принимают, типа истерик вокруг наших ребят и мельдония, так и вообще соревноваться с ними было бы одно удовольствие (уже не будет — к дьяволу американцев, заменяющих честную спортивную игру политическими спекуляциями, гнусными интригами и откровенным шантажом). Неплохо дела обстоят с космосом (за счёт того, как наши воры и болваны свой собственный похоронили). Наука, инженерия, кое-что в искусстве… Со всего мира везут! Но лучше всего они умеют себя расхваливать и всех остальных чморить. Тут Америке равных нет во всём мире — это точно.

Когда имеешь дело с американцами, ни о какой справедливости, уважении к партнёрам и готовности учитывать их интересы речь не идёт в принципе. Это надо понимать и к этому надо быть готовым. Если они тебя смертельно боятся, как было с СССР, тогда есть хоть какие-то шансы жить с этими жуликами в мире. Если нет, как с нами сейчас и происходит — хана. Съедят. И не потому, что это им на самом деле нужно, а на всякий случай. Ну, и ещё для того, чтобы отомстить за прошлые времена, когда не могли себе этого позволить. Именно этим сейчас они занимаются на Украине, всём прочем постсоветском пространстве и в Европе. Да и вообще везде, где только могут. Так что договариваться с ними не о чем и незачем. Только отгонять подальше и глушить по всем направлениям, стараясь нанести максимальный ущерб, чтоб больше не совались.

Понятно, что их политикам и чиновникам это не нравится и нравиться не может. Ну, так и крысам не нравится, когда на них крысоловки ставят. И комарам с клопами, когда их прихлопывают и не дают кровь у людей сосать. И глистам, когда их из организма гонят и не позволяют за счёт него питаться — это совершенно не нравится. И вообще всем вместе взятым вредителям, паразитам и падальщикам, от гиен до стервятников, не нравится, когда их ограничивают в выборе жертв. И акулам это не нравится. О волкам с койотами. И тиграм-людоедам. И одичавшим собакам, которые опаснее любых волков. И Блинкену не нравится. О том он в Стэнфорде и говорил. Высшее звено в пищевой цепочки, видите ли, тварюга американская, мелкий подлючий недобиток…