Владимир, Украина и ЕС

Гениально послание народу и миру от руководства Украины, насчёт того, что князь Владимир не только более тысячи лет назад крестил Русь, но и заповедал Украине вступить в Евросоюз. Где он его тогда нашёл — загадка. Римской империи давно уже не было. Византийская ещё была, но к Владимиру Святому с его походами на Крым и воспоминаниями о щитах, приколоченных в рамках семейной традиции его ближним предком князем Олегом (он же конунг Хёльго) к воротам Царьграда относилась, мягко говоря, скептически. Да и он к ней не лучше. Империя Карла Великого — прообраз Евросоюза, уже рассыпалась по всем швам, а насчёт вступления куда-то, где изначальным условием являлось принятие католичества, как было в Европе того времени, князь Владимир Красно Солнышко дал послам тогдашнего Евросоюза полный отлуп. «Выбор веры» это называлось. Ну, так и куда ему по мнению нынешних киевских надлежало потомкам своим, которыми они ни в каком страшном сне не являются, завещать вступить?

Нет, ну то есть вступать они могут, согласно старому анекдоту ещё советских времён, хоть в г-вно, хоть в партию. Хотя претензии этой вялой и квёлой шоблы на непосредственную преемственность от князя Владимира звучат странно. Хоть на Зеленского смотри, хоть на Залужного, хоть на Авакова с Турчиновым, хоть на Порошенко с Ющенко, хоть на Арестовича с Арахамией. Один только Гордон гордым профилем и наглым взглядом его немного напоминает, но что-то подсказывает, что не потомок он ему. Совсем не потомок. Не могут потомки и преемники Владимира Святого, большого ценителя женской красоты, воина и предводителя буйной дружины до такой степени измельчать и поплохеть. Кто не алтер поц, тот ди ганце шмок и полный фраер. Хотя… может это им какой-нибудь другой Владимир вступать в ЕС завещал? Их же в истории нашей много было. Ну, попутали малёхо с бодуна мужики, или кокаин им второсортный попался. Бывает. Что они, всегда себя контролировать обязаны? Так судя по тому штынку, который от нынешних киевских идёт — таки нет.

Ну, переберём имеющиеся варианты. Владимир Мономах? Тоже не складывается. И даже не потому, что шапка его в Москве в Оружейной палате лежит, а оттого, что и в его эпоху никакой единой Европы в помине не было. Самая, что ни на есть была там тогда феодальная раздробленность. Все со всеми грызлись и все всех причморить пытались. Даже до Крестовых походов ещё не доросли, не то, что до Евросоюза и столицы его Брюсселя, который тогда, конечно, уже был, но на нынешние свои функции не претендовал. Какой Евросоюз, какой блок НАТО… Так что, тоже отпадает. Идя дальше по коридорам истории Владимира, который числился бы в качестве правителя земель русских, в том числе Киева, встречаем только Владимира Ильича Ленина. Но и тут большой вопрос. Да, про всемирную революцию он грезил, в Европах живал, насчёт единения с ними отечества нашего писал много — правда не по нынешнему киевскому сценарию, рассчитанному на влезание в Евросоюз без мыла, нагло-холуйски, а ровно по противоположному варианту.

Хотел Ленин, чтобы Европа, а позднее и весь мир, уверовали в социализм и коммунизм и строить их начали, на Советскую Россию ориентируясь и следуя её примеру. Ни о каком вступлении ни в какую Антанту он и не думал, что до крещения Руси, выбивал он из России православное христианство вместе со всеми прочими религиями напрочь, как только мог и, надо сказать, выбил надолго и почти необратимо. Да и сепаратизм на местах Ленин ой, как не приветствовал! Разве что финнам с поляками при нём от России отделиться удалось, да и то, пока по ним через треть столетия Сталин бронированным катком не прошёлся. Обратно присоединять не стал — другие веяния были в моде, но почти до самых нынешних времён привёл и тех, и других в состояние повышенной и вполне демонстративной лояльности. Так что не Ленина имели в Киеве в виду — это совершенно точно. А кого?! Закономерный же вопрос. Поскольку есть три исходных граничных условия: он был Владимир, крестил Русь и заповедал украм вступить в Евросоюз.

Неожиданный, но единственно возможный вывод: это был Путин. Во-первых, он не только Владимир, но даже Владимир Владимирович. Так что первый фактор имеем в удвоенном виде. Во-вторых, насчёт крещения Руси у него всё в порядке. Одних соборов и церквей шаговой доступности при нём сколько понастроено! Про привилегии РПЦ и не говорим — хотя тут и все остальные не обижены. Правда, претерпела она раскол — в том числе на Украине, но это уже не от Путина зависело. Так что и по второму фактору ставим зачёт. Ну и с Евросоюзом всё совпадает. Он при Путине уже был и всё ещё есть (Евросоюз, а не Путин, который имеет все шансы ЕС пережить). Насчёт опций вступления туда Украины он вполне спокойно, добродушно и позитивно высказывался, в том смысле, что коли такая хвороба, как Украина, европейцам нужна, так и пускай они её к себе принимают. Не то, чтобы он украинцам это завещал, но точно не возражал. Так что не на князя Владимира Святославовича надо украм молиться, а на президента нашего нынешнего, Владимира Владимировича. Перепутали чутка. Ну, с кем не бывает!