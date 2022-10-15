{ 15 октября 2022 }

София Коппола снимает фильм о Присцилле и Элвисе Пресли

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

София Коппола напоминает в запрещённой сети о своём следующем фильме, посвящённом Присцилле и Элвису Пресли. В основе сюжета, как видно, лежит потрёпанная копия мемуаров бывшей жены короля рок-н-ролла.

Сейчас идёт подготовка к съёмкам, которые пройдут в Торонто. В частности, команда занята воссозданием поместья Грейсленд, где жили Пресли. Сниматься в нём будут, как известно, главным образом Кэйли Спэни и Джейкоб Элорди.

Говоря о причине выбора этой экранизации, Коппола сказала, что прочла книгу ещё много лет назад, но вновь вспомнила о ней после обсуждения с другом и, перечитав, осознала, как её интересует история юной Присциллы, её отношение к взрослению в стенах Грейсленда. В начале картины Присцилле будет 15 лет, тогда как в конце — 27.

По мнению Копполы, звезда «Эйфории» обладает тем же магнетизмом, что и Элвис: «Он такой харизматичный. Девушки сходят с ума рядом с ним, так что я знала, что ему по силам сыграть романтическую икону такого типа».

Присцилла Пресли — исполнительный продюсер фильма.

Кроненберг Нефильтрованный


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