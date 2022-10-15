Стрелков на фронте

Очень жаль, что власти отпустили Стрелкова на фронт.

Всякому ясно, что это соответствовало не только его убеждениям и желаниям, но и его профессии — и, тем не менее, это очень плохо, и нечему тут радоваться.

Само наличие в России Стрелкова было уникальной ценностью, национальной, можно сказать, гордостью.

Не стоит село без праведника, тот самый случай.

Как существует такой человек среди… (цензура)… ?

И все-таки мы его почти каждый день слушали, а он свободно говорил то, что думал, и никогда не врал.

А что теперь?

Проявить себя как в 2014 году он заведомо не сможет. Уже совсем не та война, это «1942» год, а не «1918», тут не «Марков и Дроздовский», а «Сталинград». К тому же, никто ему этого и не даст, харизматики в центре внимания не нужны, они подозрительны и опасны.

Зато украинские спецслужбы очень сильны.

А что им нужно — мы знаем. Постоянная зашкаливающая перемога, которую они умеют устраивать своему обществу и внешнему заказчику.

Как они работают по части терактов, диверсий и убийств — проверено многократно.

Вот и все, к чему ведет это разрешение на отъезд Стрелкова.

Тут нужно было, знаете, как в монастыре: старец хочет уйти в лес «на подвиги», а отец игумен не отпускает. Ты здесь нужен людям.

Ну а как такой человек и такой лидер мог бы пригодиться нам в нашем неоднозначном будущем — думайте сами.

Случится самое настоящее чудо, если я все-таки окажусь неправ.