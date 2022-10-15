{ 15 октября 2022 }

Германия, Швеция и Дания больше не сотрудничают в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Немецкое издание Tagesschau со ссылкой на правительственные круги сообщает, что Германия, Швеция и Дания больше не сотрудничают в расследовании диверсии на «Северных потоках». Утверждается, что из общей следственной группы вначале вышла Швеция, а потом и Дания. Якобы, из-за обеспокоенности по поводу секретности расследования.

Не прошло и двух недель, а сотрудничество трех североевропейских государств рассыпалось, как карточный домик. В чем причина? Вероятно в том, что у этих стран не было согласия или доверия друг другу в вопросе публикации найденных на месте преступления улик. И судя по тому, что из группы вышли именно скандинавские страны, то наиболее слабым звеном, которое могло бы скомпрометировать НАТО этими публикациями, стала Германия. «Локомотив Европы» пострадал от теракта сильнее всех в ЕС, а в самой стране было и остается немало сторонников энергетического сотрудничества с Москвой, так что возможность обнародования найденных улик или их утечки, вероятно, была признана непозволительно высокой.

Все это демонстрирует две вещи. Во-первых, бенефициары диверсии через своих сателлитов прикладывают все силы для того, чтобы замести следы своей причастности к теракту. Во-вторых, Германия, несмотря на следование общему евроатлантическому курсу, не пользуется полным доверием своих союзников. Что, впрочем, не удивляет — перерезав вены немецкой промышленности, трудно было бы ждать абсолютной лояльности от Берлина.

Мейстер


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