Размышления на полях

Размышляя о том, как идёт нынешняя СВО… Нет ничего страшного в том, что ведя де-факто войну на уничтожение с блоком НАТО и всеми его союзниками (они именно её против нашей страны и ведут, причём никто из тамошних начальников этого не скрывает), руководство наше её называет не войной, а непонятными никому, кроме тех, кто эту аббревиатуру придумал, тремя буквами. Во-первых, у нас в стране традиционно всё называют тремя или, максимум, пятью буквами, включая само начальство любого уровня, и от этих двух всем известных, но не употребляемых в приличном обществе слов и одного обозначающего их взаимодействие термина производится столько грамматических форм, что с использованием предлогов, союзов, приставок, суффиксов и окончаний ими можно выразить практически любую мысль. А если к ним добавить трётье, четырёхбуквенное, обозначающее в просторечье афедрон, так хоть романы пиши. Во-вторых, называй войну хоть СВО, хоть КТО, хоть горшком и даже в печь её сажай сколько угодно, только веди её грамотно и выигрывай, чёрт подери!

С последним пока что были и есть проблемы и они вовсе не в том, что блогеры и военкоры клевещут на высокое и высочайшее начальство, мешая ему реализовывать планы, о которых не нужно нижестоящим не только ничего знать из понятных соображений секретности и, но и пытаться проникнуть своим подслеповатым взором дилетантов и недоумков в гениальные схемы стратегов, блестящие действия тактиков и в высшей мере точные и согласованные действия исполнителей всех уровней, начиная с военкомов, на местах. Кто чего стоит, тот и стоит. Не больше, не меньше. Кто что делает или не делает — всех без исключения по нынешним временам видно. А что население, включая самых, что ни на есть лоялистов и конформистов, типа автора, зачастую ни в грош многочисленное начальство разных уровней, исполнителей начальственной воли и информационный официоз не ставит, особо никому не верит и подозревает во многом, включая самое худшее, так опыт то у нас какой?! Два раза только за последние сто лет начальство страну прогаживало — последний раз на памяти нынешнего поколения, и роль в этом политического и военного истеблишмента что Российской империи, что Советского Союза была определяющей.

Б-г Троицу любит, мог бы сказать автор, коли был христианином, но и оставаясь евреем тоже себе это может позволить: чай, в России живёт, а не на толерантном до дикого умопомрачения Западе. Президенту в стране подавляющее большинство населения верит? Верит. Косяки, которые у него, разумеется, есть, видит и коли на рейтинге его они не сказываются, значит снести его ни извне, ни изнутри никому не удастся. Но касается это ровно его одного, лично и персонально. Соответственно, есть такое впечатление, что индульгенций на какую угодно хрень ни у кого более нет. Бизнес на том, на чём его делать ни в коем случае нельзя, раздолбайство, договорняки с врагом и его покровителями, очковтирательство, коррупция и морочение голов всем окружающим под привычное надувание щёк не прокатывает. Не то время, не та ситуация. Так что все, кто обязан выполнять свой долг хоть в тылу, хоть в военном командовании, хоть в непосредственном руководстве действиями на фронтах, должны его выполнять именно так, как это делать положено: быстро, чётко, эффективно, без бюрократических и прочих заморочек.

Иначе все они должны пойти по тем адресам, по которым их, зачастую с именами, фамилиями, должностями, званиями и прочей требухой, посылают всё более открытым текстом. Причём заменять их надо не на других таких же, а на кадры, чьи таланты, способности и, что ещё важнее, ответственность за результаты своих действий, будут в полной мере соответствовать задачам, которые перед ними стоят. Откуда эти люди возьмутся, совершенно неважно. Главное, чтобы результаты были такие, какими они должны быть, безо всякого привычного и ставшего неотъемлемой частью нашей повседневной рутины саботажа, очковтирательства и замыливания действительности, которые хуже любого предательства. Какая этому может быть альтернатива? Вариант первый: репрессии разного уровня и расстрелы изрядной части нынешней «элиты», как за действия, так и за бездействие, результаты которого видны невооружённым глазом. Плохо, но не смертельно. Вариант второй: столкновение с массовым отказом низов, которые не хотят подчиняться верхам, коли те ни хрена не могут. Коли могут — ладно, не вопрос. Только доказывать это надо делом, причём ежечасно и на всех уровнях. О том пока и речь…