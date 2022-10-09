{ 9 октября 2022 }

Как защитить Крымский мост

Рубрики: [ВКонтакте]  [политика]  

Кстати, если уж наша власть твердо настроена ничем не отвечать на украинский терроризм, то есть один простой и элегантный способ взять, да и защитить все стратегические объекты (мосты, прежде всего, но не только, еще и АЭС, например), которые мы хотим закрыть от ВСУ и СБУ.

Там нужно поселить украинских военнопленных.

Палатки, обогреватели, наручники, горячий суп, трогательные плакаты на языке Тарасов в жанре — УКРАИНА НЕ СТРЕЛЯЙ МЫ ТУТ ТВОИ СЫНКИ ТВОИ ХЛОПЦЫ! — и, разумеется, очень хорошо продуманная охрана, чтобы чего не вышло. Всех вынужденных поселенцев тщательно записать на видео с документами в руках — и время от времени ротировать во имя гуманизма.

И все, можно спокойно ремонтировать Антоновский мост в Херсоне.

Идея не моя, идею подсказывают умные люди в ленте, но, разумеется, для наших чинуш это невозможно, поскольку слишком радикально.

То ли дело дать выступить Маше Захаровой, чтобы она упрекнула Киев, что он плохо себя ведет.

Вот это другое дело, вот это по-нашему.

Дмитрий Ольшанский


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