{ 7 октября 2022 }

«Мемориал» получил Нобелевскую премию мира

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Ликвидированный за систематическое нарушение закона об иноагентах «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. За вклад в развитие гражданского общества, демократии и борьбу за права человека, разумеется. Другими лауреатами премии стали украинский «Центр гражданских свобод» и председатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Как мы видим, внимание норвежского комитета в этом году полностью сконцентрировано на восточнославянских странах. Что же общего у этих организаций, кроме региональной близости и иностранного финансирования? Критика неугодных западу режимов. «Мемориал» занимался критикой власти в России, попутно работая над продвижением западного нарратива о советской «тюрьме народов». Алесь Беляцкий и его организация активно участвовали в беспорядках в Белоруссии, а «Центр гражданских свобод» поддерживал Майдан. Украинцы к тому же сейчас плотно заняты темой поиска (читай — создания) «доказательств» якобы имевших место российских военных преступлений на Украине.

После награждения того же «миротворца» Барака Обамы говорить о политесной беспристрастности Нобелевского комитета, конечно, не приходится. Однако столь неприкрытое поощрение инструментов западной мягкой силы в разгар европейского конфликта это заявка на пробитие нового уровня дна со стороны некогда уважаемой организации.

Мейстер


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