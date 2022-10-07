Что это было вообще? Я про вскрик Зеленского о превентивном ядерном ударе по нашей стране. Понятно, что пресловутое окно Овертона, в чистом, дистиллированном виде. Но закономерен интерес — что послужило триггером для этих слов — команда от кукловодов или персональная истерика?

В полуофицальных и официальных высказываниях наших спикеров превалирует точка зрения, что Зе читал по бумажке. Тот нечастый случай, когда не разделяю позицию нашего официоза. Нет, спорить с тем, что упомянутое окошко уже приоткрыто, что ОМП потихоньку выводится из факторов сдерживания, не стану. Всё именно так. Но мне кажется, в случае с этим человеком и его высказываниями по поводу всё и проще и сложнее.

И тут целый ворох фактов и фактиков, которые своей совокупностью скорее выводят на то, что президент пока ещё Украины безумен.

Ну, первое и общеизвестное — вещества. Не специалист и не берусь утверждать что именно, но то, что пользуется не подлежит сомнению. Полагаю, что там целая медико-химическая лаборатория его и ко обслуживает.

Далее, что ещё свидетельствует о психическом нездоровье бывшего комика. Анамнез. Амплитуда — из кэвээнщика в руководители одного из крупнейших государств Европы, согласитесь, сносит башню даже у всё это вблизи наблюдающих. Отчасти этим объясняется и психическое расстройство вверенного ему народа Украины.

Вот только представьте, бойкий криворожский паренёк, ещё лет десять тому летавший из аэропорта Борисполь в Домодедово на кастинги и съёмки и стоявший в общей очереди на паспортном контроле, вдруг получает власть. А при этом все многочисленные комплексы свойственные актёрской профессии никуда не девались.

Недавно приятель рассказывал, что сталкивался с Зе на одном из кинопроектов и что тот вечно стрелял у него сигареты. А теперь вот по Зеленского указаниями стреляют из натовского оружия. По людям. Страшно.

Страшно и то, что происходит вокруг Зеленского, в мире. Панический ужас внушает не только его персональное душевное заболевание, но и хвори т. н. «цивилизованного мира». Был ведь, говорят, в номинантах Нобелевки.

Но есть обстоятельства, которые на мой взгляд, могли вызвать именно ядерную истерику. Даже кумар от веществ не позволяет ловить триппы 24/7, случаются же относительно чистые моменты осознания того, что временные военные успехи украинских формирований именно что временные. Шагреневая кожа Украины неудержимо сужается, людские резервы не бесконечны, а натовская техника сама воевать не может. Догадывается, наверное, что как только наше военное руководство примется рушить инфраструктуру, Украина сначала встанет, а после ляжет, голодная, холодная, напичканная оружием. Как тут не сорваться и не заистерить.

Впрочем, истерика могла образоваться и не в минутном просветлении, с более менее объективной оценкой ситуации, а наоборот, в момент наркотического прихода. И тут позволю себе конспирологически пофантазировать. Дальневосточный Ким Чен Ын громогласно признал вхождение в Россию новых территорий и как знать, не будет ли следующим экстравагантным его шагом посыл двухсот-трёхсот тысяч северокорейских бойцов поддержать наступление наше на Киев? Эта версия уже гуляла по сетям, но как-то подзабылась. Не исключено, что Зеленский вспомнил и вскрикнул про ядерный апокалипсис.

Можно долго перечислять поводы для истерики Зе, упоминая и персональное предательство Илона Маска и другие здравые голоса из постепенно просыпающегося Запада, но ядерный вскрик это всё-таки истерика. Хотя, могли конечно и кукловоды нашептать…